М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов сложи край на напрежението около скандалната „такса водомер“. В публикация в социалните мрежи той увери, че се предприемат конкретни стъпки за премахването ѝ.

„Опасенията на гражданите са напълно основателни и именно затова, заедно с председателя на регионалната комисия Николай Нанков, работим по отмяната на този компонент“, заяви Иванов.

Той подчерта, че законът не е изненадващ – разработван е още от 2019 г., преминал е през Министерски съвет, парламента и обществено обсъждане.

Иванов уточни, че единствено БСП са изразили резерви по отношение на спорната такса, а той самият е смятал, че тя трябва да бъде обвързана с качеството на услугата. „Бързахме, защото от закона зависи получаването на европейски средства по ПВУ“, обясни министърът.

В заключение той призова за градивен диалог, за да се гарантира спокойствието на хората и да не се загуби финансирането от ЕС.