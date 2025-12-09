О т 3,40 на 2,40 лв. за литър падна цената на олиото в някои магазини в страната през тази седмица, установи проверка на „Телеграф“. Намалението обаче е промоция, а не е трайно сваляне на цената му. В момента масово слънчогледовото масло се продава на цена над 3 лева, въпреки че на едро има намаление.

КЗК ДЕБНЕ: Олиото под лупа!

Според междинен доклад от секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията на пазара на храни надценките, формирани като отношение между продажна цена и доставка без отстъпки, варират между 13% и 64%, като след приложени отстъпки от производители към някои търговци, надценките се повишават с между 3% и 5%.

Период

В периода от 23 юни до 4 август тази година се наблюдава намаление в доставната цена на продукта, като при голяма част от търговските вериги крайната остава непроменена, а при някои търговци дори се наблюдава повишение, което съответно води до ръст на формираната надценка.

Кошница

Цената на потребителската кошница се е увеличила с един лев тази седмица - от 99 на 100 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Увеличение се наблюдава при доматите - с 31 стотинки, краставиците - с 35 стотинки, зеле - с 2 стотинки, червен пипер - с 19 стотинки, зелен пипер - с 5 стотинки, лимон - остава без промяна, банан - със 7 стотинки, грозде - с 2 стотинки, и портокал - с 2 стотинки. Иванов отбеляза, че тук впечатление прави промяната в цените на доматите и краставиците, като в известна степен върху това влияят и затруднените доставки заради стачката на границата с Гърция.

Иванов каза, че вариациите са малки и несъществени, като за тенденция през последния месец-месец и половина може да се говори единствено при яйцата, при които има изменение от около 4 стотинки. Яйцата от 0,36 лева в началото на годината тази седмица се търгуват по 0,43 лева за брой, като тук Иванов допълни, че за годината имаме 7 стотинки изменение в цената на яйцата.

Елена Иванова