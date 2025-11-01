Борбата за дистанционното приключи с навлизането на стрийминг платформите. Вече всеки член на семейството може да избере какво да гледа, независимо от останалите – и едновременно с тях. Добрата новина е за всички клиенти на EON e, че любимото съдържание идва с най-доброто изживяване – с оптичната мрежа на Vivacom, която гарантира бърза скорост и стабилна връзка, без прекъсвания, независимо от атмосферните условия. И при едновременно гледане от всички у дома. Иначе казано - пълна свобода на избор, без компромиси с качеството.

Благодарение на Офертата на сезона от Vivacom – EON FULL – изживяването с богатата библиотека на EON се предлага на изключително достъпната цена от 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца. В пакета с оптичен интернет всеки може да избере безплатно и един от спортните пакети – DiemaXtra или MAX Sport Plus, за целия срок на договора. Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други, с гарантирана бързина и стабилност на връзката.

„С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.