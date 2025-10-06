С кандални разкрития и тежки думи на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканите в София! И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов удари силно по масата: „Прокуратурата е сърцето на държавата. Когато тя е слаба – престъпността и корупцията стават държавна политика!“

Сарафов предложи създаване на постоянна Балканска прокурорска платформа, която да обедини усилията срещу най-опасните заплахи: корупция, киберпрестъпления, трафик на хора и околна среда.

Шокиращ факт: само за две години в България случаите на киберпрестъпления са скочили с цели 300%! „Организираната престъпност вече няма националност – тя е трансгранична и все по-опасна“, предупреди Сарафов.

На форума присъстват прокурори от Турция, Словения, Албания, Косово, Румъния, Сърбия и Черна гора. Специален гост е президентът на Евроджъст Михаел Шмид, а Брюксел изпрати видеообръщение чрез еврокомисаря по правосъдие Майкъл Макграт.

„Балканите вече не са зона на напрежение, а наш общ дом, където господар е само законът!“, заключи Сарафов и подчерта отличното партньорство с Турция и европейската перспектива на региона.