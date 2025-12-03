А встрийският бизнесмен Бернд Бергмайр – бивш мажоритарен собственик на група за съдържание за възрастни, включително сайта "Порнхъб - е отправил запитване към Министерството на финансите на САЩ за възможността да придобие международни активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл". Това са съобщили два източника, запознати със ситуацията, предаде Ройтерс.

Съединените щати наложиха санкции на „Лукойл", най-големия частен производител на петрол в Русия, в рамките на усилията да окажат натиск върху Москва да прекрати войната си в Украйна. Първоначално един от кандидатите за сделката за продажба на активите бе швейцарската компания "Гънвор".

Впоследствие обаче сделката не получи одобрение от САЩ заради връзките на компанията с Кремъл. Сред други потенциални кандидати за придобиване на чуждестранни активи на „Лукойл“ са американските петролни гиганти ExxonMobil и Chevron, както и други играчи на световния петролен бизнес. На 14 ноември 2025 г. българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на активите на "Лукойл" в България — включително рафинерията край Бургас. Назначението бе направено чрез решение на Министерския съвет заради санкциите, за да се гарантира, че рафинерията и мрежата за доставки на гориво няма да фалират и че доставките за България ще продължат. Веднага след това САЩ и Великобритания отложиха налагането на санкции.