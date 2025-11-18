Л идерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски изпрати официално писмо до финансовия министър Теменужка Петкова, с което настоява правителството да одобри изплащането на коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лв. – с 10 лева повече спрямо миналата година.

В подкрепа на предложението депутатите от парламентарната група заявиха, че ще дарят своята 12-та заплата за 2025 г., за да покрият необходимата сума за надбавките. Жестът цели да осигури навременно изплащане и да подпомогне всички български пенсионери в навечерието на празниците.

Пеевски подчертава, че коледните надбавки са важна социална мярка, която трябва да достигне до най-уязвимите групи преди празничния сезон. Решението на депутатите се определя като безпрецедентен знак на солидарност и отговорност към възрастните хора.