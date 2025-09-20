Р егистрираха случаи на марсилска треска и бактериален менингит във Варна. Това сочи седмичната справка на РЗИ за периода 12 – 18 септември. Почти двойно са скочили случаите на COVID-19 за седмица в морската столица, сочи още сводката на здравните инспектори. От въздушно-капковите инфекции (без грип и ОРЗ) за разглеждания период са регистрирани 11 случая на варицела, 5 лица със скарлатина и 16 лица с COVID-19.

Броят на регистрираните чревни инфекции е 34 случая срещу 42 за предходната седмица. За цитирания период са регистрирани 22 лица с ентероколити, едно лице със салмонелоза, 3 лица с вирусен хепатит , 5 лица с кампилобактер , един с марсилска треска, един с бактериален менингит, едно лице с ротавирусен ентерит.

Има регистрирани 9 лица с ламблиоза.

Броят на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) през периода е 99, 10 са случаите с усложнения от грип и ОРЗ.

Ухапаните от кърлеж лица са 1, срещу 3 от предходната седмица.

В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършени имунизации срещу жълта треска на 5 лица, а срещу COVID-19 - на 9 лица.

Във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания са извършени 38 броя епидемиологични проучвания.

Любомир Славов