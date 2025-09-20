16 535 са се разболели от варицела у нас от началото на годината. Това сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Всяка година дребната шарка разболява между 25 и 30 хиляди души, като масата от болните са деца.

Мотив

Високата заболеваемост у нас е причина ваксината за варицела да стане задължителна за децата от следващата година. Тя ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи, обясни проф. Ива Христова, която е директор на Националния център по заразни и паразитни болести.



Варицелата е едно от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година, както и една от тежко протичащите шарки. При възрастните болестта може да протече с усложнения.

„Който е карал, знае, че обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Имунитетът при децата е много по-реактивен, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече при възрастните доста по-тежко протича и както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитетът, той ще се изяви като херпес зостер“, обясни тя пред БНТ. Херпес зостер протича отново с обрив, но с много силни невралгични болки.

Държава

Министерството на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата. „Това ще бъде за деца – между 12- и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече при по-големите – дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни“, обясни тя.

Междувременно от здравното министерство съобщиха, че стартира имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон.

Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно. За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4000 са за деца от 6 месеца до 11 години.

Милена Димитрова