Р обърт Редфорд почина във вторник на 89-годишна възраст в дома си в щата Юта. Двамата с Джейн Фонда имаха историческо приятелство през годините. Бяха символи на една епоха, свързани чрез филмите си и чрез дълбоката си привързаност. Приятелството им ще остане в историята на киното като пример за истинска, непреходна дружба.

Двете холивудски икони са снимали заедно пет филма: Tall Story (1960), The Chase (1966), Barefoot in the Par (1967), The Electric Horsema (1979) и Our Souls at Nigh (2017). Въпреки че на екрана имали неоспорима химия помежду си, извън него се зародило дълготрайно приятелство, продължило повече от шест десетилетия.

ХОЛИВУД ПОТЪНА В СКРЪБ: Почина легендарният актьор Робърт Редфорд!

„Едно от нещата, които наистина харесвам у Джейн и които се открояват в този филм (Our Souls at Nigh), е, че тя наистина е сила. Откакто познавам Джейн, тя винаги се движи напред и не поглежда назад. Каквато и болка, каквито и проблеми да е имала в миналото, те си остават в миналото и тя е продължила напред. Това е възхитително качество и малцина го притежават като Джейн“, сподели преди време Редфорд.

„Има нещо в него освен красотата му. Той е умен, забавен и имаме много общи неща. Снимала съм четири филма с Боб и през три от тях бях влюбена в него“, казва Джейн. Филмът на Netflix „Нашите души през нощта“ събира отново двамата на големия екран и бе един от последните в актьорската кариера на Редфорд, пише HighViewArt. Във филма двамата играят възрастни съседи, които се опитват да се справят със самотата си, като си правят компания.

„Боб направи истинска промяна във всеки смисъл на тази дума. Той представляваше една Америка, за която сега трябва да се борим, за да я защитим. Той революционизира независимата кинопродукция и ни накара да се възхищаваме на много филми. Днес съм изключително тъжна. Плаках цяла сутрин. Топлят ме нашите моменти заедно, изпълнени със смях. Щастлива съм, че направихме заедно един от първите му големи филм – Barefoot in the Park. Влюбих се в Боб по време на снимките. Исках да го видя през последните няколко месеца, за да се уверя, че всичко между нас е наред, но не го направих навреме. Научих си урока. Когато хората са на нашата възраст, над 80 години, не чакайте. Благодаря ти, скъпи Боб, за цялото удоволствие, което ни донесе през годините. Почивай в мир“, написа Фонда в Инстаграм по повод загубата на своя скъп приятел.

За разлика от много други екранни двойки те никога не са имали романтична връзка извън снимачната площадка. Тяхната дружба е била чисто платонична, което прави екранната им химия още по-уникална и автентична. В едно интервю Фонда споделя с усмивка, че именно липсата на романтичен елемент в реалния живот е позволила на връзката им да се запази толкова чиста и трайна. Фонда често е казвала, че той е бил един от малкото хора, които наистина са разбирали нейната същност и са я приемали такава, каквато е. За нея Редфорд е бил не само колега, но и сродна душа, с която споделяла сходни ценности и мироглед.

Легендата на американското кино Мерил Стрийп също отдаде почит на Редфорд. „Един от великите си отиде. Почивай в мир, скъп мой приятелю“, каза Стрийп пред АФП. Друг велик актьор – Морган Фрийман, написа: „Има определени хора, с които си допадате. След като работихме с Робърт Редфорд по „Брубейкър“ през 1980 г., веднага станахме приятели. Да работим отново с него в „Недовършен живот“, беше сбъдната мечта. Почивай в мир, приятелю“.

Леонардо ди Каприо определи Редфорд като „актьор, активист, страстен еколог и защитник на изкуствата“ и добави – „неговата непоколебима отдаденост на опазването на нашата планета и вдъхновяването на промяна съответстваше на огромния му талант. Неговото въздействие ще трае за поколения напред“. Деми Мур, с която Редфорд участва в „Неприлично предложение“, сподели видео с кинолегендата и написа: „Светът загуби невероятен актьор, режисьор, съпруг, баща, приятел... Наследството на Робърт ще живее вечно по толкова много начини и аз ще нося многото спомени, които споделяме, близо до сърцето си. Какво ли не бих направила само за още един танц.“ А Мишел Пфайфър, която партнира на легендата във филма „Поверително и лично“, написа: „Ще се срещнем отново, приятелю“, споделяйки кадър от лентата.

Актьорът е създател на фестивала за независимо кино „Сънданс“

Робърт Редфорд е създател на фестивала за независимо кино „Сънданс“. В официално изявление фондация „Сънданс“ сподели: „Ще ни липсва неговата щедрост и любов към творческия процес. Дълбоко сме натъжени от загубата на нашия основател и приятел Робърт Редфорд. Визията на Боб за пространство и платформа за независими гласове даде старт на движение, което повече от четири десетилетия по-късно вдъхнови поколения творци и предефинира киното в САЩ и по света. Освен огромния му принос към културата ще ни липсват неговата щедрост, яснота на целите, любопитство, бунтарски дух и любов към творческия процес. За нас е чест да бъдем сред пазителите на неговото забележително наследство, което ще продължи да ръководи института завинаги.“

Екатерина Томова