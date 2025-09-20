Ф еновете на Тейлър Суифт могат да празнуват: певицата се завръща в кината.

Филмът „Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ ще бъде прожектиран на 3 октомври, същия ден, когато излиза и новият ѝ албум „The Life of a Showgirl“.

Събитието ще включва премиерата на първия видеоклип от албума – сингълът „The Fate of Ophelia“.

Филмът е с дължина около час и половина и ще предложи закулисни кадри от снимките на видеоклипа „Ophelia“, видеа на други песни от албума и невиждани досега лични размисли на Суифт, предаде БГНЕС.