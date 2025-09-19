148 092 осигурени лица са се отказали от втора пенсия и са прехвърлили парите си от универсален пенсионен фонд в НОИ.

Така те ще разчитат само на пенсия от Държавното обществено осигуряване.

Това сочат данните на Комисията за финансов надзор, предоставени на „Телеграф“. Те обхващат периода от 2015 г., когато за първи път бе дадена възможност хората да се отказват от втора пенсия от частен фонд, до месец юни тази година.

Данни

Данните обаче не трябва да се тълкуват еднозначно, тъй като част от тези лица са упражнили правото си на пенсия от ДОО, а други възстановяват осигуряването си в универсален пенсионен фонд (УПФ), посочват от комисията. Хората, които са се върнали към частен фонд, обаче са много малко – от 2016 г. досега техният брой е едва 3678. Парите на част от лицата все още са заключени в Сребърния фонд, откъдето ще се преведат на

НОИ при навършване на пенсионна възраст.

Заявленията за прехвърляне се администрират от Националната агенция за приходите. По данни на НАП само през миналата година 10 370 лица са поискали да се откажат от частния си фонд и да си прехвърлят парите от партидите в НОИ. За сравнение – през 2023 г. техният брой е бил 9500.

Причина

Хората, отказали се от универсален фонд, са пресметнали, че ще получават по-малко пари под формата на две пенсии, отколкото ако разчитат само на държавната. Това обаче не е универсално правило и всеки случай трябва да се преценява отделно.

Проблемът е, че когато човек взима пенсия от частен фонд, тази от НОИ му се намалява с определен процент. Това е така, защото част от осигуровките на хората, родени след 1959 г. (5% от осигурителния доход), отиват в универсален фонд, а не изцяло в Държавното обществено осигуряване. Съгласно законодателството процентът на редукция ще расте във времето. За пенсиите от ДОО през тази година намалението на държавната пенсия е с около 11%. След 2040 г. обаче редукцията ще надхвърли 20%.

Другият проблем е, че повечето хора нямат достатъчно пари по партидите си в частния фонд, за да получават втора пенсия до края на живота си. В повечето случаи натрупаните средства стигат само за разсрочени плащания за определен период. След като този период свърши, пенсионерът ще разчита само на държавната си пенсия, която ще е в намален размер.

Условия

За да прехвърлят парите си от частен фонд в НОИ, хората трябва да отговарят на няколко условия. Едно от тях е да не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Освен това трябва да е изтекла 1 година от датата, на която е започнало осигуряване в УПФ или 1 година от направен избор за прехвърляне на партидата от едно УПФ в друго. Третото условие е да не е изтекъл срокът, в който законодателството дава възможност за прехвърляне. Кодексът за социално осигуряване съдържа график, според който срокът, в който едно лице може да се прехвърля, е различен в зависимост от това – кога навършва възраст за пенсиониране.

По последни данни само 6764 души получават втора пенсия пожизнено. 27 909 са лицата с разсрочени плащания, които в един момент ще приключат. През първите шест месеца на годината средният размер на пожизнените пенсии е 233,88 лева, а разсрочените плащания – 511,49 лева.

Над 100% откази да си смениш доброволния фонд

Веднъж годишно хората могат да прехвърлят парите си от един пенсионен фонд в друг, защото преценяват, че на новото място ще получат по-висока доходност или по някаква друга причина. В определени случаи те могат да получат отказ за това. При универсалните пенсионни фондове, където задължително се осигуряват родените от 1960 г. насам лица, отказите са около 20%. Прави впечатление, че при доброволните фондове, където хората по свой избор могат да се осигуряват и за трета пенсия, отказите са над 100%, или по-точно 111,96%. Данните са за второто тримесечие на 2025 г. Подадени са 903 заявления, но са получени 1011 отказа, като тук е важно да се отбележи, че по едно подадено заявление могат да бъдат издадени повече от един отказ. Най-честите причини за откази са, когато лицето заяви прехвърляне на средства по-често от веднъж годишно или ако имената на осигурения не съвпадат с данните в документите, с които разполага дружеството за допълнително пенсионно осигуряване, посочиха от Комисията за финансов надзор. Такъв е случаят например с промяна на фамилно име. Отказ получават и хора, които желаят да прехвърлят средства, внесени от работодател, но работодателят е ограничил тази възможност.

Парите автоматично ще се превалутират в евро

Всички хора, които имат партиди в пенсионни фондове, трябва да са спокойни, че заради въвеждането на еврото няма да загубят нито права, нито стойността на средствата, които са натрупали до 31 декември 2025 г. Това заяви във Враца Милен Марков, изпълнителен директор на пенсионноосигурителната компания (ПОК) „Съгласие“. Той участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания за присъединяването на страната към еврозоната. Що се отнася до превалутирането на осигурителните партиди, там процесът ще бъде малко по-сложен, тъй като те се водят основно в брой дялове. Особеността е, че на 31 декември ще трябва да определим стойността на един дял в левове и в евро, което ще се извърши в първия работен ден, на 2 януари, като се извърши преоценка и на всички левови активи, в които са инвестирани средства на съответния фонд, обясни Марков.

София Симеонова