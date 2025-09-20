К ристиано Роналдо скочи на португалски подкаст заради критики към съотборника му в Ал Насър и националния отбор Жоао Феликс. 25-годишният футболист премина в клуба от Саудитска Арабия през лятото от Челси в трансфер за 30 млн. евро, като Ал Насър може да плати още 20 под формата на бонуси.

Португалският подкаст Chuveirinho постави под въпрос дали Феликс е трябвало да смени европейския футбол със Саудитска Арабия на толкова ранна възраст.

Това обаче явно е привлякло вниманието на Роналдо, който написа в Инстаграм: „Идиоти не разбират нищо от футбол, но дават мнения.“

Впоследствие публикацията му беше изтрита, но от Chuveirinho отвърнаха със съобщение, в което попитаха дали заслужават да бъдат наричани така, след като редовно хвалят 40-годишния нападател.

Роналдо имаше основна роля в трансфера на Феликс в Ал Насър.

„Вижда се, че той изгражда нещо тук и дава своя принос за развитието на проекта. Той беше един от първите, които говориха с мен да дойда тук, а когато говори с мен, усетих един прекрасен момент, красиво чувство и това ми помогна да ме убеди“, каза Феликс.