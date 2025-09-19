Н ай-важното е днес Борисов да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Аз очаквам министрите да се отчетат с ясен график и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Така лидерът на "ДПС - Ново начало" отговори на председателя на ГЕРБ, който разкритикува самоувереността му.

ХВАНАХА СЕ ЗА ГУШИТЕ: Делян Пеевски и Асен Василев се счепкаха, влязоха в остър спор пред парламента!

"Аз имам дълг към хората - да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората. Всеки ден поставям темите, говоря с министрите за проблемите на хората. "ДПС - Ново начало" е единствената партия, която е при хората. Гарант, че правителството ще работи, съм аз. Как оцелява то? Благодарение на мен. Защо? Заради хората. Виждате резултатите на моята партия - никой не е по-готов от мен за избори. Но такива няма да има", коментира Пеевски.