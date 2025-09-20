К ой изневерява повече - мъжете или жените? Ако сте жена, най-вероятно убедено ще заявите, че мъжкият пол е най-склонен да кривва от правия път и да търси женско внимание извън връзката си. Нещата обаче далеч не са толкова прости.

Ясен отговор на този въпрос няма. Истината е, че всеки пол е склонен към изневяра и може да открие различни причини за това, научаваме от психотерапевта Димитрина Митрева в предаването "На кафе".

Съвет

„Изневярата се случва по няколко причини. Много често изневярата се случва поради сексуална, интимна неудовлетвореност при двата пола. И тогава човек поглежда настрани. Просто има потребност, която е незадоволена, и си опитва да я задоволи някъде," обяснява Митрева.

Според психотерапевтката схващането, че мъжете изневеряват повече произлиза от това, че тях всъщност по-лесно и по-често ги хващат в изневяра. "Тъй като жените са много по-добри в умението да лъжат и много по-добре структурират лъжите и версиите си, жените ги хващат много по-рядко в изневяра, отколкото мъжете. И от тук битува това мнение, защото вие правилно си мислите на пръв поглед, че мъжете изневеряват повече, но всъщност просто мъжете ги хващат по-често, хващат ги по-лесно, защото, аз на това му казвам - да изневеряваш качествено. Просто не изневеряват качествено и много лесно се разбира, което вече пък води до много проблеми," отбелязва Митрева.

В тази връзка психитерпевтката дава и един полезен съвет. Един от начините да разбереш дали някой те лъже, е да му задаваш един и същи въпрос отново и отново и отново, но формулиран по различен начин. По този начин той рано или късно ще се обърка в лъжите си и ще каже истината.

Джентълмени

В общите линии има няколко водещите причини мъжете да изневеряват. Най-често това се случва поради сексуална и емоционална незадоволеност - когато не се чувства зачетен, когато не се чувства значим, когато не се чувства така похвален. "Всяка дама трябва да знае, че това е много важно, ако иска да има хармонични отношения. Но също мъжете са и много сексуални същества, разбира се, и изневеряват, когато имат сексуална неудовлетвореност. Аз лично приемам това като най-оправданата изневера. Защото това е инстинкт, това е желание, това е необходимост и потребност и наистина има жени, между другото, които не могат да откликнат на това. Тях все ги боли глава, все не им е добре, те не обичат интимността," обяснява Митрева.

„Има и друга причина, заради която мъжете изневеряват и може би всеки познава такива хора. Това са едни мъже, които започват плавно да се изкачват по стълбичката на успеха, които постепенно придобиват все повече и повече пари и власт. Това са два много важни фактора за изневяра, при които изкушенията започват да дебнат отвсякъде. Дори да не са много нартистични, започват да придобиват нартистични личностови черти в този процес. И всъщност го правят до голяма степен заради егото си. Защото е много лесно и защото смятат, че го заслужават. Започват да си вярват, че всичко е заради тях, а то не е. То е заради пари и власт," продължава тя.

Всъщност мъжете изневеряват и когато са в житейски и в личностови кризи. Изневеряват много в периода на така наречената криза на възрастта, когато преживяват някакви болести, когато се срещат със смъртта, когато получават неприятни и тежки диагнози. "Тогава са много склонни да изневерят, защото в тях се поражда много силен инстинкт и желание към еруса, който е нагона на живота, нагона на сексуалността, за да може да повярват, че още стават, че още ги бива, че още са в играта. И тук е големия парадокс, когато семейството преживява много голяма трудност, много тежки диагнози, смърт, много необяснимо тогава," казва също психотерапевтката.

Дами

Що се отнася до жените, те много често изневеряват от отмъщение. "Много често жените изневеряват, защото им е било изневерено. Това е тяхното отмъщение по линия неговото. Друг път пак отмъщават с това. Ако, примерно, мъжът се държи лошо с тях, неглижира ги, но там вече действат и други механизми. Но много честа причина за женската изневяра е отмъщението, защото жените са много емоционални," казва Митрева.

"Изневеряват също и по други причини - защото понякога се случва така, че някакси мъжете спират да ги зачитат. Спират да им обръщат внимание. Спират да ги забелязват сякаш. Жената отчаяно има нужда от това да бъде забелязана. И в такива моменти може да излезне късмета на всеки, който може да влезне в ситуацията по един подходящ начин," продължава тя.

Жената е склонна да изневери и от несигурност. "Например, ако дълго време е в отношения, които не продължават по някакъв логичен начин - не се случва брак, не се случват деца, не се случва някаква стъпка напред в отношенията. Или мъжа по някакъв начин има поведение, с което я кара да се чувства несигурна, например, много често флиртува," обяснява Митрева.