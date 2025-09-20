П оявиха се първите лефери по бреговете на Северното Черноморие, заедно с паламуд, чернокоп и сафрид. Сигнали за добри екземпляри идват ежедневно от различни места – от нос Емине до Шабла и Дуранкулак.

Във Варна риболовците се радват на добър улов от зарган и илария.

Сезонът на лефера, паламуда и чернокопа продължава до края на септември, октомври, а понякога и до късния ноември, в зависимост от това колко топла ще бъде есента. Тази година тя се очертава топла – в момента температурата на водата по Северното Черноморие е около 25 градуса, което е необичайно високо.

Миналата година и тази рибарите във Варна и региона се радваха на добър улов от зарган, чернокоп и сафрид, който не спираше да кръжи в морето около морската столица и през лятото.

Любомир Славов