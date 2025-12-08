В Хотел Хилтън се проведе среща с генерал-майор (О.З.) Гиора Ейланд, бивш ръководител на Израелския национален съвет за сигурност и един от водещите експерти на Израел в областта на отбраната и стратегическата политика.

Срещата е организирана от Организация на приятелите на Израел в България “Негев” в сътрудничество с Посолството на Държавата Израел.

Той се опита да обясни ситуацията в Близкия изток, като започна с нахлуването на Хамас през октомври 2023 година и го сравни с падането на Троя.

Той обясни успеха на Хамас да нахлуе с факта, че въпреки, че е имало предварителни информации за нападението, то службите до голяма степен са предполагали че това са някакви фантазии и не са взели насериозно предупрежденията. И това се повтаря многократно в историята на световните конфликти, отново и отново.

Иван Петрински