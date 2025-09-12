Р азрази се скандал във Facebook групата "Запознанства за самотни мъже и жени" заради отвратителна провокация на етно-религиозна основа. Отвратителните гаври са свързани с част от националните герои на България, а обидите се леят от фалшив турски профил.

Част от постовете на провокатора Илхан Таш са свързани с Васил Левски, Иван Вазов, хановете Аспарух и Тервел. "Да с*ра в гроба на Иван Вазов" и "Васил Левски е л*йнар и идиот" са само част от гнусните думи, изписани по повод великите личности в историята ни.

Предполага се, че профилът е фалшив, тъй като е създаден преди едва 3 дни, а на профилната снимка мъжът е маскиран.

Много от потребителите са вбесени от гнусните провокации. Под скандалните постове име хиляди заплахи за саморазправа.