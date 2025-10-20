С влачище на ключово трасе подплаши хората, след като е на косъм да погълне преминаващ автомобил.

То се е образувало под участък от пътя, свързващ Арбанаси и Велико Търново, като голямо количество пръст и земна маса се е свлякла в дерето под трасето. На мястото ясно се вижда и съборено дърво, а ерозията е стигнала опасно близо до асфалта.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват сериозното подкопаване на земния пласт под пътя, което предизвиква тревога сред жителите и шофьорите, преминаващи ежедневно по отсечката, пише Glasnews.

Хората изразяват притеснения, че ако не бъдат предприети спешни укрепителни дейности, пътят може да пропадне при следващ по-силен дъжд.

Асфалтът се крепи "на косъм" при застрашения участък

„Въпрос на време е! От Арбанаси към Велико Търново. Имайте едно наум“, предупреждава местен жител.

„Свлачище. Както е тръгнало, пътят ще замине“, добавя друг.

„На следващия дъжд и път няма да има!“, гласи трети коментар.

„След дъжд качулка ли ще го укрепят този участък? Боклучарите от АПИ не спират да си играят с човешки животи – абсолютно безобразие! Съд и затвор за тези нагли убийци!“, пише разгневен потребител.

Жителите настояват Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши незабавна проверка на място и да предприеме мерки за укрепване на свлачищния участък, преди да се стигне до по-тежки последствия.

Пътят между Арбанаси и Велико Търново е ключова връзка за региона и ежедневно се използва както от местни жители, така и от туристи, посещаващи историческите забележителности в района, припомня медията.