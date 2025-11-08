П родължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша.

И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината.

Майка й обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката. „Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката.

Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел.

Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

ПСС съветва доброволците да не тръгват без съгласуване.

Източник: NOVA