О ще един от родните курорти в Южното Черноморие е заплашен от трагедия като на Елените.

Този курорт е Свети Влас - градче в Югоизточна България. , намиращо се в община Несебър, област Бургас, и е само на около 5 км от курорта Елените.

Възможно ли е подобна трагедия, каквато се случи в Елените, да се повтори и в Свети Влас?

Направена е симулация, която показва, че макар и с по-малък водосборен басейн от този в Елените, трагедията там просто чака да се случи.

Причината е, че и в Свети Влас повечето реки са вкарани под земята, а при по-силен дъжд почти всички улици в града ще бъдат наводнени. Водните потоци ще преминат през къщите – подобно на случилото се в Елените. Симулацията прогнозира, че на места водата може да достигне 1–2 метра дълбочина и да се движи със скорост около 7–10 м/с. Дебита ѝ ще е около 5-10 кубика в секунда.

Падналите валежи, които потопиха Елените, бяха конвективни по характер и за кратко време валежът там надмина 200 л/кв.м. В Свети Влас, колкото и учудващо да звучи, валежът беше доста по-слаб и не толкова интензивен. Въпреки това е въпрос на време подобна трагедия да се случи и там. Бурята, която наблюдавахме на 3 октомври, ако беше само на 5 км по-на запад, Свети Влас също щеше да пострада — и то с потоп, макар и не толкова силен, колкото в Елените. Много къщи и хотели щяха да бъдат наводнени, а водата вероятно би достигнала и до приземните етажи.

Моделите симулират количество вода между 20 и 50 см в повечето райони, особено в централните части на града, а около застроените дерета – дори до 2 метра.

Най-застрашените райони в Свети Влас

Между кв. Инцараки и кв. Русалка в северните части се вижда корито на пресъхнала река, която очевидно тече през пролетните и зимните месеци. Именно това дере, разделя двата квартала и представлява проблем — при по-силен дъжд, подобен на тези в района на Елените, се очаква наводнение, което може да обхване и крайбрежните части на града. От топографските карти виждаме, че деретата са застроени.

В централната част на Инцараки също се очакват силни порои, като е възможно образуване на водна маса с дебелина от 15 до 30 см, която ще се оттича по улиците.

*Източник: Meteobalkans