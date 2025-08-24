И стинско торнадо предизвика хаос в неделя на плажа в Свети Влас, съобщиха очевидци. Кадри от бедствието са заснети около 16 часа в района до хотел Paradise Beach - между Свети Влас и Слънчев бряг (ВИДЕО ГЛЕДАЙТЕ ТУК).

Внезапна буря връхлетя крайбрежната ивица и за кратко разруши реда на плажа, паникьосвайки хората, отнасяйки чадъри, хавлии, дюшеци и лични вещи в морето.

Очевидци разказаха пред "Флагман", че небето се е покрило с облаци за минути, а бурният вятър е вдигнал във въздуха множество предмети, оставени на пясъка.

„Изведнъж всичко започна да хвърчи – чадъри, надуваеми дюшеци, чанти. Хората се опитваха да хванат каквото могат, но вятърът беше много силен“, разказа свидетел.

В хаоса и суматохата се откроява и геройски жест – двойка, намираща се във водата с падълборд, започнала да събира предметите, отнесени от вятъра. Туристите, станали свидетели на действията им, ги приветствали и благодарили, след като дюшеци, детски играчки и чанти били върнати на собствениците им.

В същото време стана ясно, че се студен атмосферен фронт приближава Балканския полуостров и може да предизвика изключително силни бури с проливни валежи по Южното Черноморие и в Северозападна Турция на 6 и 7 септември.

Европейските метеорологични модели прогнозират образуване на плитък циклон, свързан с процес на циклогенеза над топлите черноморски води, съобщават експертите от Meteo Balkans.

"Валежите от този циклон ще бъдат конвективни, тоест проливни", предупреждават синоптиците. Очаква се циклонът да се задържи над Северозападна Турция и българския участък на Южното Черноморие, което може да доведе до валежни количества между 150 и 300 литра на квадратен метър.

Метеоролозите припомнят подобна ситуация от 5–7 септември 2023 година, когато топлите води на Черно море доведоха до сериозни наводнения в региона. Разликата този път е, че има достатъчно време за подготовка и превантивни мерки.

"Възможно е прогнозата да се размине, но бури със сигурност ще има", отбелязват от Meteo Balkans, като призовават за следене на развитието на ситуацията.