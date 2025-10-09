Б ойко Борисов преди малко каза, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим, а някой го язди. Язди го голямото "Д", и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърба от това голямо "Д". Това каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ в кулоарите на парламента, предаде БГНЕС.

Доста години голямото "Д" успява да се удържи да язди този хлъзгав гръб, и продължава. В тази ситуация сериозно трябва да кажем, че институциите в страната са пленени, и се управляват от главното "Д" по пътя му той да си построи собствена държава. Борисов е стария златен лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи. Гледа как му взимат партията, няма никакъв контрол върху това, - днешните промени за "Лукойл" са доказателство в тази посока, и единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Пеевски го язди, допълни Мирчев.

По отношение на заплахите - тъй като споменават, че Божанов бил заплашвал министри, - единствената документирана заплаха, която аз си спомням, е как Борисов заплашва "Еврохолд", и това е мутренския стил, по който действа Борисов. Пеевски вчера заплаши репортерки, а Борисов документирано каза в един запис "Томиславе, на умен човек.. (на кой какво се набива)", и в същия този запис той обяснява какво ще прави с Еврохолд, тъй като те не се съобразявали с него, допълни Мирчев.

Смятам, че има действия на "ДПС-Ново начало", които не са в интерес на страната ни, - така Мирчев коментира въпроса с продажбата на "Лукойл".

Докато в началото имаше наместване на властовия ресурс, в момента всичко прераства на война между институции - от боклука на София, до ВСС, каза Божидар Божанов. Със сигурност има война между ВКС и прокуратурата, след като прокуратурата вкара всичко на "калния политически терен". Войната с боклука е война на мафията срещу гражданите. В първото си изречение Борисов се прави, че не знае кой е Таки, а в последното си казва кога Таки си е тръгнал от България. Всичко това е политическа нестабилност, която се индуцира от тандема Борисов-Пеевски, каза още Божанов.