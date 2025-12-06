„Трудно ми е да приема, че такива действия могат да бъдат разглеждани като леки или случайни. Още по-трудно приемам, че животът на човек, загинал при изпълнение на дълга си към обществото – може да бъде оценен на гаранция от 5000 лева. Затова искам да изразя дълбока тревога и възмущение“. Това заяви пред „Телеграф“ шефът на синдиката на МВР Илия Кузманов.

Неговото възмущение, както и на целия синдикат, е по повод решението на СГС от четвъртък. Тогава магистратите определиха парична гаранция от 5000 лв. за 34-годишния шофьор Мирослав Василев, който размаза със 149 км/ч патрулка и уби на място полицая Георги Каменов. Тежката катастрофа стана в първите часове на 1 декември. По това време униформеният отбивал движението заради друго ПТП със загинал на северната тангента в столицата. Определението на съда не е окончателно и може да бъде атакувано пред САС. От прокуратурата не са съобщили дали ще протестират.

Доверие

В мотивите си магистратите записаха, че деянието е извършено по непредпазливост. Шофьорът не е употребил алкохол или наркотици, преди да седне зад волана. Освен това обвиняемият е с чисто съдебно минало и няма опасност от укриване или от извършване на друго престъпление. Пак в съдебната зала стана ясно, че виновният шофьор има 6 нарушения на пътя зад гърба си, като едно от тях е за скорост. „Истината е, че решенията на съда влияят пряко върху усещането на всички граждани за справедливост, не на последно място и върху доверието в съда. Твърдо аз и колегите ми заставаме зад семейството на загиналия ни колега и зад всички служители, които ежедневно рискуват живота си. Нашият дълг е да защитаваме тяхната чест, памет и право на справедливост“, добави още Кузманов. От синдиката разпространиха и съобщение до медиите със своя позиция по въпроса. „За СФСМВР е от изключителна важност българските съд и прокуратура да изпратят ясно послание, че безразсъдното поведение на пътя, което води до смърт, няма да бъде толерирано“, се казва в част от позицията.

Дух

В същия дух реагираха и от сдружение „Ангели на пътя“, което обединява близки на загинали по пътищата. В официалния си фейсбук профил те написаха: „Това не е просто юридически акт, това е послание към обществото. И то е погрешното послание. Как да вярваме в правосъдие, когато човешкият живот се измерва в 5000 лева? И не става дума само за служител на МВР. Всеки ден българи умират на пътя. И когато институциите реагират с минимални мерки, как да очакваме промяна? Съдът трябваше да покаже, че човешкият живот няма цена. Вместо това показа обратното“.