Г ърция шамари шофьорите с най-зверските глоби в Европа, като в много отношения изпреварва богатите северни и западни държави по глоби и наказания.

Това показа проучване на „Телеграф“ за равнищата на санкциите в съседните нам държави, където българите шофират най-често. То демонстрира, че в южната ни съседка властите са толкова жестоки, че значително изпреварват другите в региона, включително и България.

Шок

Наскоро измененият Закон за движението по пътищата в Гърция въвежда невиждано крути санкции за първи нарушения и завишени за повторни. Например при превишаване на скоростта с повече от 50 км/ч глобата е близо 1400 лв., а с нея върви и лишаване от свидетелство за управление за 60 дни.

Участие в гонка, като тази на фолкпевците Константин и Емрах Стораро, пък струва на замесените 4000 лв. и отнемане на книжката за 1 година. У нас наказанието е 3000 лв. При повторно нарушение обаче у нас наказанието остава същото, докато в Гърция глобата скача до 8000 лв. и лишаване за 2 години. При третото нарушение — до 16 000 лв. и отнемане на книжката за 4 години.

Брутално

Брутални са наказанията и за по-дребни прегрешения, като например разсейването с мобилни устройства. Използване на мобилен телефон по време на шофиране в южната съседка, без да се е стигнало до катастрофа, води до глоба от 700 лв. и отнемане на свидетелството за управление за 30 дни.

За същото в България глобата е едва 100 лв. При повторно нарушение с мобилен телефон в Гърция обаче нещата стават шокиращи – глобата е 2000 лв. а книжката хвръква за 6 месеца. Ако не си вземете поука и го направите за трети път, санкцията скача до 4000 лв., а таксито и градският транспорт са ви гарантирани за 1 година напред.

Номера

Ако пък случайно паркирате на място, обозначено за хора с увреждания, глобата в Гърция е 300 лв. Това не е много по-високо от санкцията за същото нарушение у нас – 200 лв. Важна подробност обаче е, че заради нахалното ви или разсеяно паркиране колата ви ще бъде спряна от движение за два месеца.

Крути са санкциите и за употреба на алкохол и наркотици. За „малкото“ прегрешение – от 0,5 до 0,8 промила глобата е 700 лв., а книжката се отнема за 30 дни. От 0,8 до 1,1 промила пък санкцията става 1400 лв. и книжката я няма 90 дни. За разлика от у нас, където криминалният праг на употреба на алкохол е 1,2 промила, отвъд Кулата той е 1,1 промила. Над тази стойност глобата е 2400 лв., а книжката може да бъде отнета за период от 7 до 10 години и това, без да се е случила катастрофа.

Снизходително

Същевременно най-“тънко“ за джигитите ни излиза шпоренето през Сърбия. Западната съседка се слави освен с ниските цени на зеленчуците, месото и ресторантските менюта и със снизходителното си отношение към нарушителите на пътя.

Превишение на скоростта с до 20 км/ч излиза 50 лв. Дори и при превишение с 31-50 км/ч наказанието не надминава 220 лв., докато в България стига 600. Сърбите са либерални и към алкохола. Дори и при надвишаване на 1,2 промила глобата е едва 800 лв. и рядко се стига до арест. Едва над 2 промила отвъд Калотина пращат в затвора, но за доста лежерните едва 60 дни.

Въпреки теслата жертвите не намаляват

Гърция е пример за това как крутите санкции нямат пряка връзка с нивото на пътния травматизъм. Пресни данни от Европейската комисия сочат, че страната е на едно от първите места по брой на загинали при катастрофи на глава от населението в Европа – 64 души на милион.

Така Гърция се нарежда на четвърто място след Сърбия, Румъния и България (по данни за 2024 г.) Същевременно обаче страната изостава значително по фактор намаляване на жертвите спрямо 2019 г. (б.р. - последната предпандемична, която често се взема за референтна). В този аспект Гърция заедно със Сърбия е на последно място в Европа – едва 3% намаление за 6 години. Същевременно в това отношение България и Румъния бележат завидни успехи със съответно 24% и 21% намаление на загиналите на милион от 2019 г. насам.

Деян Дянков