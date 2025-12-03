У жасна сцена се разигра край професионална гимназия във Враца, където 16-годишно момче загина, след като беше връхлетяно от влак.

Инцидентът е станал около 15:00 часа, когато група ученици решили да пресекат релсите точно преди преминаващ локомотив.

Двама десетокласници направили фаталния избор да минават „в последния момент“, но секундите се оказали съдбоносни, предаде БНТ.

Влакът блъснал едното момче, което е загинало на място, без шанс за спасение. Съучениците му изпаднали в шок, а районът бързо се напълнил с полиция и медици.