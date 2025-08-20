В одолази се очаква да претърсят морето край Несебър, където падна дете и загина. Те ще издирват катарамите на предпазните колани, с които 8-годишното момче е било завързано преди да падне от тандемния "парасейлинг". Предстоят и технически експертизи.

Обвинения са повдигнати на трима души, които отговарят за атракциона на плажа в Несебър. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои държавното обвиненеи да поиска мярка „задържане под стража“.

ТРАГЕДИЯТА В НЕСЕБЪР: Стана ясна причината за смъртта на 8-годишното дете! (СНИМКИ)

Извършени са огледи на местопроизшествие, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая.

Очевидци твърдят, че първата изпратена линейка на място не е била оборудвана за реанимационни действия - нещо, което от Спешната помощ категорично отричат. Министерство на здравеопазването също опроверга тези твърдения. Вчера разпореди проверка на Медицински надзор и на ЦСМП-Бургас.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас.