К олони на благодарността към именити българи, дарявали средства за независима България, ще бъдат издигнати във Велико Търново. Проектът се казва „Високо“ и ще бъде разположен в центъра на града, като ще гледа към връх Царевец.

Целта е хората, спомогнали с лични средства за облика на старата столица, да бъдат обезсмъртени и да се почете паметта им. Очаква се инсталацията да бъде монтирана до края на годината или най-късно до пролетта догодина, обяви ръководителят на проекта Станислав Стоянов. Идеята е на Ротари клуб – Велико Търново.

Конзоли

В паното ще бъдат включени около 20 от дарителите, вложили в публичната инфраструктура на града най-много средства. След конкурс, обявен преди три години, сред множество предложения е избран единодушно вариант, дело на скулптора Христо Гелов, който според организаторите ще е най-въздействащ.

скулпторът Христо Гелов

Христо Гелов яхва първата емигрантска вълна след падането на Желязната завеса с един-единствен капитал – годините, прекарани в Художествената академия.

В Испания, където се установява, завършва графични технологии и двайсет години работи в света на медиите. Но след като усвоява до съвършенство новите технологии и изразни средства за комуникация, решава да се завърне към изкуството. И днес определя себе си като визуален артист, информира БНР.

Дълго са продължили съгласувателните процедури с Националния институт за недвижимо национално наследство (НИНКН) към Министерството на културата, с Община Велико Търново и други институции. Документацията е одобрена и в момента се работи по отделните елементи – част от паното.

Така изглежда проектът

Разработва се най-трудната част – прототипите на въртящите се елементи в кинетичната инсталация. Това са спирали, които ще се задвижват от движението на вятъра и ще символизират възвишението на паметта на дарителите. При полъха на вятъра цялата фасада ще оживява по свой органичен начин чрез елементите от цвят и метал. Инсталацията ще бъде монтирана върху изцяло санирана и измазана фасада със сграфито слой на улица „Стефан Стамболов“. Върху монтирани конзоли ще бъдат поставени елементите, които ще се задвижват с лагерни механизми от вятърната енергия.

Цокъл

В цокълната част ще бъде поставен информационен модул за дарителите. Там ще бъдат поставени три въртящи се дървени колони, наречени колони на благодарността, от орехово дърво, върху които ще бъдат гравирани изображенията на всички значими дарения – храмове, публични сгради, читалища, болници и училища. Това ще бъде своеобразно припомняне и за майсторството на Колю Фичето, който поставя въртящи се колони в редица църкви, които е създал, припомниха инициаторите, цитирани от БТА.

Разработката ще бъде финансирана изцяло с дарителски средства от членовете на Ротари клуб и привлечени дарители. Стойността на проекта е над 200 хиляди лева.