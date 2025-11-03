М алко над 2600 са обявените свободни работни места за наемане на хора с висше образование. Това показва проучване на Агенцията по заетостта в отговор на запитване на „Телеграф“. Делът им спрямо останалите предложения за работа е едва 27,4 на сто към края на септември, което е с 2,3 на сто повече спрямо същия месец на 2024 година.

Проучването показва, че в топ 10 на най-търсените професии за следващите 12 месеца ще са учители, преподаватели, педагогически специалисти, лекари, медицински сестри, машинни и строителни инженери. Очакванията са да има трайна нужда в следващите между 3 и 5 години от специалисти с висше образование в направления здравни грижи, педагогика, медицина, туризъм, икономика и други.

Специалисти

От проучването на обявените свободни позиции става ясно, че нуждата на фирмите, работещи у нас, са в по-голяма степен от специалисти с по-ниско от висше образование. В следващата година най-търсените професии са машинни оператори като технолози, механик на инструменти, апортизация, машини и други. Също така има глад за строителни работници, сервитьори и бармани, както и за готвачи и шивачи. Търсене има и към специалисти с правоспособност в специфични професии – като шофьори, оператори на металорежещи машини, водачи на МПС за международни превози. Също така продължава да има необходимост от работници в търговията на дребно, търговски представители, строителни техници, строители, монтажници на ВиК мрежи, пътни строители. Има нужда и от готвачи, сервитьори, бармани, камериери, хотелски администратори, специалисти по маркетинг и реклама и производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, и др.

Сезон

Най-активно търсят работна ръка в момента в Пиринско хотелиери и ресторантьори от Банско и Разлог. Зимният сезон е на ръка разстояние и всеки в туристическия бранш се стреми да си осигури навреме кадри. Предстоят и специални трудови борси в района, които да съберат на едно място работодатели и безработни. В десетки хотели и къщи за гости в курорта Банско, а и в Разлог, приключват ремонтите и до месец те ще отворят врати. Браншът се задъхва и разчита вече и на чужденци, има работници чак от Непал и Индия в града под Тодорка. При наемане на работа през зимния туристически сезон с предимство ще бъдат хората, които знаят чужди езици. Между 4000 и 5000 души ще работят през зимния сезон в туристическия бранш в общините Банско и Разлог. Затова и в бюрото по труда – Разлог, обявите са за търсене на камериерки, сервитьори, бармани, администратори, рецепционисти, готвачи, спасители на басейни. Заплатите са различни. Сервитьори и бармани вземат заплати по 1500-2000 лева, както и различни бонуси - напитки, храна, нощувки, които се плащат от собствениците. Камериерките получават по 1000-1200 лева, там не се изисква степен на образование, но и за тях има предвидени бонуси. Рецепционистите получават по около 2000 лева заплата, а готвачите тръгват от 2500-3000 лева нагоре.

Страна

Най-търсените кадри с висше образование на пазара на труда в Русе са медицинските специалисти. В Русенския университет „Ангел Кънчев“ има Факултет по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти. В болниците в града неведнъж са споделяли, че този факултет много ги подпомага в намирането точно на такива кадри, но очевидно е, че някъде те все още не достигат. Към момента са обявени 16 свободни работни места за медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, медицински и рентгенови лаборанти с висше образование. Търси се и един лекар за председател на медицинска комисия. В същата област има места и за хора със средно или основно образование. Бюрото по труда в Русе е обявило 20 вакантни позиции за санитари. Втората група най-търсени кадри с висше образование са инженерите, завършили машинно инженерство, електроинженерство или строително инженерство. 10 са вакантните места за тези специалисти. Няколко свободни позиции има за счетоводители и единични – за архитекти, юристи и ветеринарни лекари. Вакантните места за кадрите със средно образование са много повече. Търсят се електротехници, стрелочници, кондуктори, технически и сценични работници, монтажници и др.

Администрация

Работни места за всякакви позиции предлагат от бюрото по труда във Варна. Висшистите се търсят, особено в сектори като образование, администрация и счетоводство, но повечето обяви са за позиции, които изискват средно или по-ниско образование, като техници, обслужващи длъжности, заети в строителството и хотелиерството и ресторантьорството.

Коефициентът на заетост за хора с висше образование в областта е значително по-висок от тези със средно образование. За Варненско той е в съотношение 93,8% срещу 81,3%, според последните данни на НСИ.

Дипломата помпа двойно заплатата

Заплащането за висшисти е по-добро, показва проучване в обявите за работа във Варна. Разликата с позиции за средно образование не е точно формулирана, но според наличните данни е значителна от няколкостотин, дори до над 1000 лв. В област Варна например средната брутна заплата за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ е 3957 лв., докато в „Хотелиерство и ресторантьорство“ е 1530 лева.

Възнагражденията в болница от 1500 до 3000 лв.

Почти навсякъде, където има големи болници – Благоевград, Разлог, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, се търсят и лекари, и медицински сестри, и санитари. Медиците се разписват срещу близо 3000 лева заплата, медицинските сестри – около 2000-2200, а санитарите – около 1500-1800 лева. Търсят се кадри и за строителството, но с настъпването на зимата този интерес намалява, защото много обекти се затварят за работа до пролетта. „Проблемът е, че нашата добра работна ръка от години е зад граница и изкарва по-добри пари в Западна Европа. А липсата на подготвени кадри е огромна. Някои строителни фирми са принудени да назначават лица от ромски произход, но това поставя под риск качеството на работата, тъй като няма достатъчно професионалисти. Най-сериозен дефицит има при арматуристите, кофражистите и монтажистите“, твърдят бизнесмени.

* По темата работиха: Елена Иванова, Жанета Йорданова, Владимир Симеонов, Любомир Славов

Екип на Телеграф