Г ермания арестува украински гражданин за взривовете на газопровода "Северен поток" през септември 2022 година.
Федералната прокуратура е повдигнала обвинения към украинския гражданин Серхий К. за съучастничество в умишленото взривяване на три от четирите тръби на газопровода "Северен поток" под водите на Балтийско море.
Арестът е извършен в Италия, в района на Римини, а задържаният е предаден на германските власти, съобщи прокуратурата.
BREAKING: A Ukrainian citizen suspected of involvement in the undersea explosions in 2022 that damaged the Nord Stream gas pipeline between Russia and Germany has been arrestedhttps://t.co/TC2ROCL7wW— Sky News (@SkyNews) August 21, 2025
Украинецът е обвинен, че е ръководил група, отговорна за логистиката, която е наела яхта, използвайки фалшиви документи, за да бъдат пренесени взривните устройства.
Серия експлозии на 26-ти септември 2022 година унищожиха газопроводите "Северен поток" 1 и 2 за доставката на руски газ за Германия.
По време на разследването многократно изплуваха имена на заподозрени както от Русия, така и от Украйна.
Germany has formally issued an arrest warrant for a Ukrainian diver believed to be involved in the attack on the Nord Stream pipelines, but Polish authorities failed to stop him at the border and he is now believed to be back in Ukraine.https://t.co/tX7ucb4cbZ— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) August 14, 2024
Междувременно властите в Дания и Швеция преустановиха работата по случая край датския остров Борнхолм, близо до шведския бряг.
Още през 2024 година Германия официално издаде заповед за арест на украински водолаз, за когото се смята, че е замесен в атаката срещу тръбопроводите „Северен поток“, но полските власти не успяха да го спрат на границата и сега се смята, че той се е върнал в Украйна.
*Източник: БНР, SkyNews