Г ермания арестува украински гражданин за взривовете на газопровода "Северен поток" през септември 2022 година.

Федералната прокуратура е повдигнала обвинения към украинския гражданин Серхий К. за съучастничество в умишленото взривяване на три от четирите тръби на газопровода "Северен поток" под водите на Балтийско море.

Германия с първа стъпка за Северен поток 2
Архив

Арестът е извършен в Италия, в района на Римини, а задържаният е предаден на германските власти, съобщи прокуратурата.

Украинецът е обвинен, че е ръководил група, отговорна за логистиката, която е наела яхта, използвайки фалшиви документи, за да бъдат пренесени взривните устройства.

Серия експлозии на 26-ти септември 2022 година унищожиха газопроводите "Северен поток" 1 и 2 за доставката на руски газ за Германия. 

По време на разследването многократно изплуваха имена на заподозрени както от Русия, така и от Украйна.

Междувременно властите в Дания и Швеция преустановиха работата по случая край датския остров Борнхолм, близо до шведския бряг.

Още през 2024 година Германия официално издаде заповед за арест на украински водолаз, за ​​когото се смята, че е замесен в атаката срещу тръбопроводите „Северен поток“, но полските власти не успяха да го спрат на границата и сега се смята, че той се е върнал в Украйна.

*Източник: БНР, SkyNews

Германия арестува украинец Северен поток взрив < Италия Римини яхта фалшиви документи взривните устройства