М еждународна наркооперация с българско участие доведе до разбиването на три нарколаборатории в Молдова, Чехия и Румъния. Акцията е част от мащабно разследване за производство и трафик на метамфетамин.

В България ударът падна във Варна, където антимафиотите задържаха молдовски гражданин, заподозрян като ключов разпространител на дрогата.

При операцията са конфискувани 5 килограма метамфетамин известен като пико.

Директорът на ГДБОП, старши комисар Боян Раев, и заместник-директорът Емил Борисов обявиха на брифинг, че случаят е част от група, която работи от години на територията на няколко държави.

Стефани Георгиева