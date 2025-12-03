В ъв вторник вечерта около 19:15 часа в Червен бряг е станал пътен инцидент, при който мъж е бил прегазен на пътното платно. Сигналът е подаден от Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Червен бряг, а на място незабавно са изпратени служители на полицията и екип на Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

По първоначални данни 67-годишен водач на „Фолксваген“, движещ се по път III-306, на около 800 метра преди табелата за града, не е забелязал лежащия на платното човек и го е прегазил. Шофьорът е изпробван за алкохол и наркотици – пробите са отрицателни, писа dariknews.bg.

Пострадалият е транспортиран в болница в Плевен в тежко състояние с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. Личността му все още не е установена. По случая е образувано досъдебно производство, а РП – Плевен е сезирана.