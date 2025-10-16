О бщо 2208 килограма канабис са открити и иззети при полицейска акция в землището на пазарджишкото село Мирянци, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Екипи на сектор "Криминална полиция" са установили, че в земеделски имот на обща площ около 750 кв.м са засети множество насаждения от рода на конопа. След направени полеви наркотестове е установено, че става дума за марихуана. От нивата са изкоренени 276 растения с височина между 170 и 260 сантиметра. Теренът е бил прикрит умело между овощни насаждения.

Задържан е 27-годишен мъж от село Мирянци, чиято съпричастност към извършеното престъпление се изяснява. Работата по случая продължава.

Води се досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

През септември прокуратурата повдигна обвинение на мъж, отглеждал марихуана за близо 591 хил. лева, информира БТА.