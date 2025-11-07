О живелият отшелник в Пирин Боян Иванов е имал дългове към една от най-големите банки в страната, заради което срещу него е имало 5 изпълнителни дела.

Това съобщи пред „Телеграф“ частният съдебен изпълнител от Русе, при когото са били тези производства. Роденият на 28 април 1963 г. мъж не е платил дълговете си и финансовата институция го е дала 5 пъти на ЧСИ. Най-старото от изпълнителните дела е образувано през 2008 г. Производствата са прекратени през 2011 г., без да са събрани дълговете на Иванов. Делата отдавна са в архив и не може да се види общият размер на задълженията на мъжа към банката.

Производствата срещу него са по адреса, на който е бил регистриран и живял по онова време – бул. „Липник“, вх. 1, ет. 11, в блока, наречен „Енергетик“ в Русе.

Майка му Тодора Александрова и до днес живее в русенското село Ново село. Хората там смътно си спомнят сина й. Казват, че той живеел в Русе с жена си и детето си и понякога идвал да навести майка си. Местните не знаят почти нищо за жената и сина на Иванов. Преди време се чуло, че е заминала за Англия, но никой не знае подробности.

Неизвестност

Смята се, че Боян Иванов е изчезнал през есента на 2013 г. Обявен е за издирване чак 2 години по-късно – през юни 2015 година, по молба на майка му. През 2020 г. е обявен от съда за починал по искане на роднините му. Тогава община Русе издава смъртен акт в изпълнение на постановление на Русенския районен съд. Жилището на бул. „Липник“ отдавна е продадено. Домоуправителят Мирослав Малчев разказа пред БНТ, че е виждал писма, адресирани до Боян Иванов. „Живееха на 11-ия етаж в блока, в който живея и аз. Сега научих от новините за това, което е станало. Зная, че беше издател на кръстословици преди години. Нормален човек беше, познавахме се. Виждам съм писма, които са оставени, но за какво са писмата не мога да кажа“, каза Малчев.

Предполага се, че Иванов е бил търсен и от лихвари освен от съдия-изпълнители заради дългове и най-вероятно заради това е изчезнал.

Случайно

Мъжът бе открит случайно при рутинен обход на служители на Национален парк„Пирин на 30 октомври т.г. Те забелязали импровизиран подслон в местността Чалин валог“ Мястото е близо до Банско. Вероятно е избрано там, за да може Иванов по-лесно да се снабдява с храна и необходимите му неща за живот. При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол, мъжът започнал да се държи агресивно. Това наложило да бъде извикана полиция от Банско. Служителите на реда установили на място, че мъжът от импровизираната палатка в гората е без документи за самоличност и затова бил отведен в полицейското управление за установяване на самоличността му. В резултат на извършената проверка е намерен стар паспорт у него. Справка в системата показала, че от 2020 г. фигурира като починал.

Мъжът не е имал криминална регистрация до момента на изчезването. В полицията обяснил, че си тръгнал, защото не искал да живее при роднините си. Разказал, че е живял дълго време в Гърция при животновъд - пасял овце. Животновъдът починал и той почнал да се лута по горите. Често минавал по зелена граница от Гърция в България и обратно. Разказите на Иванов обаче били противоречиви.

Предполага се, че той се е установил в Пирин не повече от седмица преди да бъде открит. Няма как да е бил дълго време там, тъй като парковата охрана периодично проверява района. Според запознати в бивака му са намерени газова бутилка, дневници, буркани с храна и китара.

Свободен

Иванов категорично е отказал да бъде настанен в социален дом. Не е имало основание за задържането му от полицията. От Районната прокуратура в Благоевград обясниха, че палатката на Иванов не е била на територията на Национален парк Пирин, а доста по-ниско, недалеч от Банско. Да си на палатка на място, където не е забранено, не е престъпление, коментират магистрати. От прокуратурата са поискали от ГРАО в Русе да отмени издадения смъртен акт на Боян Иванов. Той не е бил задържан, нито му е съставен акт за административно нарушение, тъй като по документи е мъртъв.

Докато не бъде издаден документ за отмяна на смъртния акт на Иванов, не могат да бъдат предприети никакви действия, тъй като държавните органи нямат правната възможност да го настанят някъде, нито пък да задействат процедура за изваждане на документи за самоличност.

Адекватен

Противно на очакванията, че оживелият отшелник е загубил кондиция през годините, според свидетели при откриването му той е бил адекватен, нормално облечен, дори разполагал с пари в себе си. Боян Иванов отказал всякаква помощ.

Очаква се, че след като бъде отменен смъртният му акт, институциите ще имат правна възможност да подновят исканията си срещу него. В случай че бъде открит отново. Вече няма да бъде безследно изчезнал, а може би отново обявен за издирване.

Мария Кадийска