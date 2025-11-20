Д вегодишна условна присъда с 4-годишен изпитателен срок поиска прокуратурата за бившата полицайка Симона Радева.

ТЕМИДА ГО УДАРИ: Георги Семерджиев с нова присъда!

Искането беше отправено по време на финалните пледоарии в Софийския районен съд в четвъртък.

Скандалната полицайка е подсъдима за укриването на джигита Георги Семердижев след тежката катастрофа на бул. "Черни връх" с две жертви. Бившата униформена бе хваната, че е донесла стълба, с която Семерджиев се е качил до балкона на жилището си след катастрофата, защото е изгубил ключовете си. Преди това Радева поиска да дава обяснения пред съда, но при закрити врати. Причината е, че по време на обясненията си имало опасност да бъдат разкрити данни и информация от личния и интимния й живот.

Георги Семерджиев Симона Радева

Заседанието бе закрито за медиите. От прокуратурата посочват, че по време на разследването са събрани достатъчно доказателства за авторството и вината на Симона Радева. Въпреки това прокурорът посочи като сериозно отегчаващо обстоятелство проявеното от Радева "хладнокръвие" при действията ѝ по укриването на Семерджиев, той предложи наказанието й да бъде в изпитателен срок, а не ефективно.