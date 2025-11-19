72-годишен мъж от Варна е задържан в понеделник при акция на криминалистите от ОДМВР–Варна, съобщиха от полицията. Мъжът е добре познат на органите на реда и вече е осъждан.

Срещу него е образувано ново досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение – престъпление, за което той в момента е в срока на условна присъда.

При претърсване в дома му са открити фентанил на стойност около 10 000 лева, кокаин, както и значителни суми пари в лева и евро.

Работата по случая продължава под ръководството на Четвърто районно управление във Варна.