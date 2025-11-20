К акво е един турски сериал, ако в него няма леля, която се настанява в нечий богаташки дом и забравя да си тръгне, уж защото е много загрижена за племенничката.

В „Имало едно време в Чукурова“ лелите са две. Първата – Бехидже, натвори каквито можа простотии и даже уби човек, след което си получи заслуженото и племенничката й Мюжгян осиротя. След нея отново в дома на Али Фекели се настани друга леля – на Фикрет. И тя вече се разпорежда като господарка на кухнята, независимо че там има друга готвачка – Назире.

Али Фекели

И понеже Али Фекели е натъжен, леля Лютфие Думан иска да се погрижи за него.

Леля Лютфие

Това ще стане с бюрек за развеселяване. На Назире не й е за пръв път да го прави, но си е друго да сервира на господаря „весел бюрек“. А ето как да го приготвите и вие по оригинална турска рецепта. Хрупкав и сочен – смееш се и го похапваш в захлас.

Назире вади бюрека

Продукти:

2 яйца

300 г натрошено сирене

2-3 с.л. кисело мляко

1/2 ч.л. сода

100 мл олио - за намазване на корите

80 г масло

За заливката:

250 мл прясно мляко

4 яйца

Приготвяне:

За плънката се смесват яйцата, сиренето, киселото мляко и содата.

Всяка кора се намазва добре с олио и се поръсва с 1/3 от плънката. Навива се на руло и се поставя в намазнена тава.

Така се процедира и с другите две кори, които се завиват около първата.

Бюрекът се нарязва като торта на триъгълници и се залива с разтопеното масло. Отгоре се изсипва заливката от смесените прясно мляко и яйца.

Пече се на 160 градуса във фурна на режим вентилатор от двете страни до златисто (около 1 час).

Лютфие и Назире

Кристи Красимирова