Н ад 400 000 българи са със средна до пълна глухота. Питам специалиста и началник на клиниката по УНГ болести, МИ-МВР, проф. Стефан Стоянов какви са най-честите причини да се стигне до тези състояния, освен когато човек се ражда без слух. Той коментира, че новородените, които имат проблем със слуха, не са много. „След раждането причините могат да бъдат съдови инциденти, вируси, излагане на шум, остри или недоизлекувани инфекции на средното ухо, увреждане на сетивните клетки. Много могат да бъдат причините“, коментира той.

Начин

Според него има разлика в качеството на слуха между хората, които живеят в големия и шумен град, и тези, които са от малко населено място. „Начинът на живот и стресът са различни и всичко това малко или повече влияе“, каза той. По думите му много е важно и какво работи даден човек и да изисква, ако работи на шум, следва да се спазват условията за безопасен труд, да се носят антифони. Медикът коментира, че слушането на музика със слушалки, независимо дали са тип „тапи“ или диадема, може да увреди слуха ни при висок интензитет на звука. „Запушването на ушните канали може да доведе до инфекция, като рискът нараства с употребата на т.нар. „тапи“, които се поставят вътре в канала на ухото. Повечето слушалки са дишащи и имат шумопотискащи функции, но така или иначе те не са препоръчителни нито от социална, нито от здравословна гледна точка. Тази изолация, в която се поставя човек, не е добър избор, категоричен е специалистът. Според него така се губи връзка с реалния свят. По думите му употребата им е изключително опасна по време на движение или когато се пресича, защото хората не чуват приближаващия автомобил и често не забелязват какво се случва около тях. Проф. Стоянов уточни, че има мускули в средното ухо, които ограничават шумовата травма и предпазват слуховия анализатор. Когато обаче човек е преуморен и стресиран, този механизъм може да закъснее.

Грип

Грипът и COVID-19 са вирусни заболявания с различен механизъм на увреждане. При ковид водещи са белодробните увреждания с последващи съдови усложнения. „Хората често умират от инфаркти, инсулти и различни съдови инциденти. По данни на експерти между 2000 и 3000 българи умират годишно от усложнения след грип. Не са малко и случаите с остра загуба на слуха, но тяхната точна честота е трудно да се определи, защото хората рядко се тестват и така не може да бъде установен причинителят. Грипът по принцип уврежда нервните клетки, включително и тези на слуховия апарат. Освен това както грипът, така и ковидът може да доведе до запушване на малки кръвоносни съдове, което е проблем за вътрешното ухо, тъй като там съдовете са единични“, обясни той и добави, че когато има недостатъчност на кръвообращението на вътрешното ухо, се появяват проблеми със слуха и/или с равновесието. УНГ специалистът даде съвет, когато човек е със симптоми на вирусно заболяване, да си направи бърз тест, за да се установи какъв точно е причинителят. „Препаратите, които действат на грипа, не действат на ковида, не действат на херпеса, не действат на респираторния вирус. Трябва да се знае какъв точно е причинителят и тогава да се започне лечение с противовирусни лекарства, по възможност в рамките на първите 48 часа от появата на симптомите. Така може да се намали рискът от увреждане на слуха. Подчертавам, че антибиотиците не действат на вирусите“, каза той.

Мутация

Проблемът на вирусите, включително на грипа и на COVID, е това, че те изключително бързо мутират, каза специалистът. „Имунната система няма време да се нагоди към различните щамове на вирусите. Задължително е да се правят ваксини, особено при възрастни хора и при такива с намалена имунна защита. Имунитетът трябва да се поддържа. Това включва и промяна на навиците и културата на живот“, коментира той и добави, че при симптоматика, свързана със слуха или равновесието, трябва веднага да се търси специализирана помощ, защото лечението е най-успешно през първите няколко дни. По отношение на мутациите той добави, че с течение на времето смъртността намалява, защото ако един вирус е твърде смъртоносен, той не може да се разпространява. Вече имаме доста по-развит имунитет към ковид, но усложненията, причинени от него, продължават да са опасни и е препоръчително да се вземат подходящи препарати, за да не се допуска образуването на тромбози.

Равновесие

Проблемите с вестибуларния апарат обикновено не са продължителни, когато са в резултат на вирусно заболяване. „Когато става въпрос за увреждане във вътрешното ухо, обикновено оплакванията преминават в рамките на няколко седмици до месец. Ако продължат по-дълго, по-често се касае за централни нарушения, които са свързани с мозъка, с недостатъчност на някои от големите кръвоносни съдове на шията, с някои други системни заболявания, с автоимунни заболявания. За стабилността във всякакъв смисъл е изключително важно да се ограничи стресът“, обясни той. Медикът добави, че хората, които не могат да пътуват в самолет, най-вероятно страдат от кинетоза. Когато се касае за очакван световъртеж с кратка продължителност, могат предварително да се вземат лекарства, някои от които дори се продават в аптеката без рецепта, но е препоръчително това да е съгласувано с невролог, отоневролог, УНГ или ОПЛ. Проф. Стоянов каза, че вестибуларният апарат може да се адаптира и дори когато е налице абсолютна загуба на органа на равновесието във вътрешното ухо, след известно време настъпва централна компенсация, т.е. мозъкът компенсира недостига на сигнали от съответния вестибуларен апарат.

Шум

Шумът в ушите най-често е сигнал за проблем с кръвното налягане или с кръвоснабдяването на вътрешното ухо или на мозъка. „Шумовете могат да бъдат много различни както по характер, така и по продължителност. Важно е да се подобри храненето на вътрешното ухо и на мозъка, да се подобрят реологичните свойства на кръвта и кръвооросяването. Много е важно да се следи кръвното налягане“, препоръча специалистът и добави, че шумът в ушите е често срещано състояние. Той каза още, че няма нужда от специално почистване на ушите, защото те се самопочистват. „Когато има по-сериозно запушване с ушна кал, и клечката не помага. Някои от спрейовете могат да я размекнат, но често се налага да се търси лекарска помощ“, коментира проф. Стоянов.

Няма как да не разберете, че тъпанчето е спукано

Няма как да не разберете, че тъпанчето ви е спукано. Това заяви УНГ специалистът проф. Стефан Стоянов от МВР болница. Той обясни, че човек усеща кога това се е случило, защото първо чува звън при спукването, след това ухото заглъхва и следва остра болка. При леко надуване на носа често се усеща как въздухът преминава през спуканата мембрана. Специалистът посочи, че до такъв инцидент се стига след шамар по ухото, удар с топка или директна травма. „В повечето случаи, когато някой ме е потърсил по повод перфорация, тя е била налице. За щастие при млади хора, когато става дума за травматична перфорация, която е относително прясна, тя доста бързо, и понякога дори спонтанно, без допълнителна намеса, заздравява“, каза той.

Специалистът съветва: Сложете апаратче и на двете уши

За да има полза от слуховия апарат, самият човек трябва да е почувствал нуждата от него. Препоръчвам да се сложи апаратче и на двете уши. „Слухопротезиране се налага, когато започне да се губи комуникацията и когато слухът загуби социалната си функция. Когато едното ухо чува, а другото не, социалната адекватност на слуха е запазена, но е важно да чуват и двете уши“, заяви пред „Здраве с Телеграф“ УНГ специалистът проф. Стефан Стоянов и добави, че вече НЗОК финансира двустранно слухопротезиране на работещи хора. „Доскоро това можеше да се направи само на деца“, добави още той. Проф. Стоянов обясни, че с възрастта слухът отслабва, но това е строго индивидуално. „С възрастта слухът непрекъснато намалява. Един 30-годишен човек не чува като 18-годишен“, заяви той. От думите му стана ясно, че слуховите апарати са различни и варират от няколкостотин лева до няколко хиляди лв. Касата изплаща определена сума, която в повечето от случаите е достатъчна за базов клас слухов апарат. За по-висок клас апарат с повече възможности и екстри се доплаща.

Владимир Христовски