И ма артисти, които правят хитове. Има и такива, които изграждат своя визия и цяла култура. The Weeknd е точно от вторите. Канадският изпълнител, чието истинско име е Абел Тесфайе, превърна нощния град, неоновата светлина и разбитото сърце в музикален жанр. От интимните R&B парчета в началото на кариерата си до глобалните хитове като Blinding Lights, той не просто пее за любовта и самотата – той ги режисира като филм, в който всички ние сме статисти.

Трансформация на поп музиката

Кариерата на The Weeknd е учебник по трансформация - от ъндърграунд мистерия в YouTube до един от най-стриймваните артисти в света. Албумите Beauty Behind the Madness, Starboy и After Hours носят не просто награди “Grammy”, а цяла естетика.

С над 100 милиарда стрийма, той е сред най-слушаните артисти в историята. Blinding Lights пък счупи рекорда на Billboard за най-дълго задържала се песен в класацията Hot 100 – постижение, което малцина могат да си представят, още по-малко да постигнат.

After Hours Til Dawn

След успеха на After Hours, The Weeknd стартира грандиозното турне After Hours Til Dawn, което се превърна в едно от най-печелившите в историята на музиката. От старта му през 2022 г. до днес, то е преминало през над 30 държави с повече от 80 концерта и е привлякло милиони фенове по стадионите на Торонто, Париж, Милано, Мексико Сити и Токио.

Да, в момента турнето продължава, но има един тъжен факт за нас - България не е част от списъка.

София ще има своя нощ на The Weeknd

Добрата новина? Вечерта на 21 ноември в CLWD ще звучи именно той – в рамките на THE WEEKEND TRIBUTE парти с DJ сетове от FLAMME и AKSTAZI.

Това няма да е просто tribute, а цяла нощ, посветена на музиката, визията и енергията на The Weeknd. От Starboy до Popular, от мрака на The Hills до еуфорията на Blinding Lights - всичко, което го прави толкова впечатляващ, ще бъде там.

Така че, ако търсите най-близкото до концерт на The Weeknd преживяване, не е нужно да купувате билет за Париж или Милано. Просто сложете най-доброто парти облекло и се подгответе за нощ, в която звукът ще говори вместо думите.