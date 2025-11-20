Ж ребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026, бе изтеглен днес в Цюрих. Фаворитът Италия ще срещне Северна Ирландия в полуфинала, а в евентуален финал ще се изправи срещу победителя от Уелс - Босна и Херцеговина.

Поток 1:

Полуфинали:

Италия - Северна Ирландия

Уелс - Босна и Херцеговина

Финал:

Уелс - Босна и Херцеговина / Италия - Северна Ирландия

Поток 2:

Полуфинали:

Украйна - Швеция

Полша - Албания

Финал:

Украйна / Швеция - Полша / Албания

Поток 3:

Полуфинали:

Турция - Румъния

Словакия - Косово

Финал:

Словакия / Косово - Турция / Румъния

Поток 4:

Полуфинали:

Дания - Северна Македония

Чехия - Ейре

Финал:

Чехия / Ейре - Дания / Северна Македония

Жребият за междуконтиненталните плейофи:

Полуфинали:

Нова Каледония - Ямайка

Боливия - Суринам

Финали:

Нова Каледония / Ямайка - ДР Конго

Боливия / Суринам - Ирак

Разпределение за жребия в зона “Европа”:

Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна

Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия

Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово

Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия

Разпределение за жребий в междуконтиненталните плейофи:

Финалисти: ДР Конго и Ирак

Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония