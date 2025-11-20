Ж ребият за плейофите, даващи право на участие на Мондиал 2026, бе изтеглен днес в Цюрих. Фаворитът Италия ще срещне Северна Ирландия в полуфинала, а в евентуален финал ще се изправи срещу победителя от Уелс - Босна и Херцеговина.
Поток 1:
Полуфинали:
Италия - Северна Ирландия
Уелс - Босна и Херцеговина
Финал:
Уелс - Босна и Херцеговина / Италия - Северна Ирландия
Поток 2:
Полуфинали:
Украйна - Швеция
Полша - Албания
Финал:
Украйна / Швеция - Полша / Албания
Поток 3:
Полуфинали:
Турция - Румъния
Словакия - Косово
Финал:
Словакия / Косово - Турция / Румъния
Поток 4:
Полуфинали:
Дания - Северна Македония
Чехия - Ейре
Финал:
Чехия / Ейре - Дания / Северна Македония
Жребият за междуконтиненталните плейофи:
Полуфинали:
Нова Каледония - Ямайка
Боливия - Суринам
Финали:
Нова Каледония / Ямайка - ДР Конго
Боливия / Суринам - Ирак
Разпределение за жребия в зона “Европа”:
Първа урна: Италия, Дания, Турция, Украйна
Втора урна: Полша, Уелс, Чехия, Словакия
Трета урна: Ейре, Албания, Босна и Херцеговина, Косово
Четвърта урна: Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия
Разпределение за жребий в междуконтиненталните плейофи:
Финалисти: ДР Конго и Ирак
Полуфиналисти: Ямайка, Боливия, Суринам, Нова Каледония