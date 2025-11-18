С ветовният орган за стандарти в храните Codex Alimentarius прие за първи път международен стандарт за съдържание на олово и тежки метали в канелата и сушените подправки. Според стандарта опасният метал не може да е повече от 2,5 мг на кг от ароматната подправка и максимум 2 мг на кг в сушените билки. Това стана, след като на последното заседание на Codex Alimentarius в Рим бяха изнесени тревожни данни от представители на 50 държави, от лабораторни тестове от храни в различни държави на Европа. Пробите са показвали съдържание на олово между 3 и 5 мг на кг канела, което е опасно за здравето, алармирали експертите. За това разказа пред „Телеграф“ Андрей Велчев, председател на Сдружение „Достъпна и качествена храна“, който е участвал в събитието.

Смлени

Андрей Велчев обясни, че опасна е основно смляната канела, както и смлените подправки. Особено за канелата е доказано, че при обработката много бързо поглъща остатъчни миризми и вещества от машините, а не толкова пръчиците, които идват от екваториалните гори. Подобна е ситуацията и с подправки като дафинов лист, чубрица, сминдух, черен пипер, мак, ленено семе, конопено семе, които все повече се използват в кулинарията. Тяхната замърсеност идва от почви близо до индустриални зони, но най-вече от замърсявания при смилането от машините и неправилно съхранение.

Вафли

Световният орган за стандарт при храните за първи път е признал, че афлатоксините при фъстъците и продуктите от него са опасни за здравето. Досега се е смятало, че те биха могли да бъдат такива. Тестове, наблюдения и разследвания са показали, че фъстъците, когато са неправилно съхранявани, развиват афлатоксини и на тях приписват нов вид рак около черния дроб на малки деца, които са основните консуматори на вафли и изделия със съдържание на ядките и маслото от него. Андрей Велчев допълни, че Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) следи и контролира нивата на опасните метали и вещества. Решенията на Codex Alimentarius вече са в сила, подчерта Велчев.

Светлана Трифоновска