Н астоящият президент на Сърбия Александър Вучич е обвинен в участие в „човешки сафарита“ в Сараево, където чуждестранни туристи са плащали, за да бъдат снайперисти и да убиват цивилни.

Скандалът около предполагаемите „човешки сафарита“ по време на обсадата на Сараево ескалира с новото твърдение, че настоящият президент на Сърбия е участвал в ловни пътувания на невъоръжени цивилни.

Вучич, който встъпи в длъжност през 2017 г., е обвинен в участие в ужасяващи експедиции, при които богати чуждестранни туристи са стреляли по хора със снайперисти по време на четиригодишната босненски-сърбска обсада на града през 90-те години на миналия век.

This sniper in the video is #Serbian President Aleksandar #Vučič during the 1992/1995 siege of Sarajevo, killing a #Bosnian civilian in Sarajevo. A fascist state like Serbia that has become home to #Islamic and #Russian terrorists in preparation for the destabilization of #Europe… https://t.co/r3TyxT8qBD pic.twitter.com/HWjyWRffFZ — Shpe 🇽🇰🇦🇱🇩🇪🇺🇸🇬🇧 (@LatiiPetrPR) November 16, 2025

Между 1992 и 1996 г. над 10 000 души бяха убити в Сараево от обстрел и снайперски огън в най-дългата обсада на столица в историята на съвременната война, пише Daily Mail.

Прокурорите в Милано започнаха разследване срещу италиански туристи, за които се твърди, че са платили между 70 000 и 88 000 паунда, за да участват в насилието и да стрелят по невинни цивилни за забавление , като са плащали повече, за да атакуват деца.

Хърватският разследващ журналист Домагой Маргетич е писал до прокуратурата в Милано, в което твърди, че Вучич е участвал и е улеснявал снайперския туризъм в Сараево, твърдения, които политикът е отричал преди това.

Обвинението срещу сръбския президент беше повторено от сръбския адвокат Чедомир Стойкович, който оказва натиск върху магистратите в Белград да започнат разследване. В писмото си до прокурорите в Милано, г-н Маргетич цитира видео от 1993 г., което според него показва г-н Вучич, носещ снайперска пушка редом с други въоръжени мъже.

Групата, твърди Маргетич, е била разположена на еврейско гробище, разположено на хълм с изглед към Сараево, който е бил използван като фронтова позиция за сръбските снайперисти. В писмото си той добавя още, че сръбският президент е бил „военен доброволец“ в обсадения град през 1992 и 1993 г. и член на Новия сараевски четнически отряд на Армията на Република Сръбска (ВРС), воден от командир Славко Алексич.

Като доказателство за това твърдение, той цитира откъс от предполагаемо интервю, което Вучич е дал за сръбското списание „Дуга“ през 1994 г., където изглежда е казал:

„Когато започна войната в Босна, отидох в сръбско Сараево и се записах като доброволец. Не бях член на партията, просто отидох. Познавах някои приятели и затова отидох да защитавам [сърбите]“.

Future Serbian president Aleksandar Vučić visits Bosnian-Serb troops in the hills surrounding Sarajevo, the same positions from which Serb and non-Serb snipers targeted civilians, including children. 1/ pic.twitter.com/vxWn0wfxsb — FezBosniak (@BosniakFez) November 14, 2025

Президентът продължава с думите, че е прекарал време в еврейското гробище - същото гробище, което уж е показано на кадрите, на които е заснет с въоръжени мъже.

Журналистът цитира и показания, дадени от Воислав Шешел, основателят на крайнодясната Сръбска радикална партия, който е дал показания в Хага по време на защитата на бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич през 2013 г.

По време на показанията си Шешел заяви, че Вучич е бил част от военния отряд в Сараево, според съдебни протоколи, публикувани от Центъра за преходно правосъдие SENS.