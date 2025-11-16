П ътни полицаи се включиха в похода срещу войната по пътищата в памет на загиналите в катастрофи. В цялата страна катаджии участваха както в похода, организиран от „Ангели на пътя“, така и присъстваха на заупокойните молитви в храмовете. Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Черно

МВР даде черната статистика за жертвите. През 2024 г. у нас при 7173 тежки катастрофи са загинали 478 и са ранени 9054 човека. През деветте месеца на 2025 г. при 5138 тежки пътни инцидента загиналите са 329, а ранените – 6413. “В този ден и министър Даниел Митов се обърна с призив към обществеността за отговорност, внимание и солидарност на пътя.

Заедно - шофьори, пешеходци и институции могат да направят движението по-безопасно за всички”, споделя министърът.

Думи

“Смисълът на тези дни е хората да си дадат сметка за фаталните емоционални, морални и материални щети, които пътните убийства нанасят на жертвите, на близките им и на цялото общество. На жертвите, като ги пращат под земята без време, на близките им, като ги обричат на доживотна агония и на обществото, чрез загуби за милиарди, които излизат от джоба на всеки работещ”, написаха от „ангелите“ в официалния им фейсбук.

Почернените родители са убедени, че катастрофите са предотвратими, защото „са предизивикани от пътни престъпници, които съзнателно и доброволно са решили да шофират с твърде висока скорост, без да имат шофьорски книжки, да пият, да се дрогират или да направят забранени маневри. Позволяват си това само и единствно заради повсеместното чувство за абсолютна безнаказаност, което либералното законодателство и либералното правосъдие възпитаха за 36 години "демокрация".

Майката на убития на зебра в София Филип – Мария заяви, че единственото, което иска, е да се спазват законите и те са валидни за всички.