К ъсно вечерта в петък и четвъртият от задържаните за побоя над шефа на русенската полиция младежи излезе от ареста.

15-годишният Станислав Александров е един от двамата обвинени в нанасяне на удари на пострадалия старши комисар Николай Кожухаров. Станислав е с мярка „надзор от инспектор от Детска педагогическа стая“. Мярка „задържане под стража“ по отношение на непълнолетен се взема само в изключителни случаи, какъвто не е налице в случая със Станислав. Освен това Апелативният съд във Велико Търново смята, че няма опасност непълнолетният да избяга и да се укрие.

Самият Станислав не се яви на заседанието, където се решаваше дали той да остане в ареста, или да бъде освободен. Адвокатът му успя да се наложи над двамата прокурори и да убеди съда заседанието да бъде при открити врата. В хода на самото заседание адвокатът хвърли бомбата, като обяви, че неговият подзащитен Станислав не е привлечен официално като обвиняем и името му не фигурира в нито един от документите.

Той обвини прокуратурата в допускане на сериозни пропуски и нарушения в хода на досегашното разследване. Оказало се, че няма приложени дискове с трите експертизи, а единственият наличен диск е без необходимата информация. Протоколът от разпита на пострадалия Николай Кожухаров пък бил с предстояща дата 10.10.2025 г., като след това дори не е бил поправен.

Почти 13 часа с кратки прекъсвания продължиха в петък заседанията на съдебния състав. Апелативните магистрати споделят извода на първоинстанционния съд, че действително е налице обосновано предположение за това, че всеки от четиримата младежи е извършил престъпленията, за които са им повдигнати обвинения. Съдиите приемат частично и изводите на Окръжния съд в Русе по отношение опасността обвиняемите да извършат престъпление. Съставът на Апелативния съд обаче счита, че не са обсъдени в достатъчна степен данните за личността на обвиняемите – чисто съдебно минало, млада възраст, постоянен адрес, на който са трайно установени със семействата си, упражняването от тях на трудова дейност, с оглед на които явно се явяват основателни възраженията на техните защитници за отсъствие на реална опасност от укриване.

Определенията на Апелативен съд – Велико Търново, са окончателни и не подлежат на обжалване.

Бойко Борисов: Грешката е, че МВР избърза с коментара

Грешката в Русе е, че МВР избърза с коментара. Можеше само да изкаже съпричастност. И когато имаме всички факти и обстоятелства – да говори. Но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказва по някаква версия. В това намирам първоначалната грешка.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил вчера, където се провежда регионална академия на младежката организация на партията.

Борисов разкритикува действията на МВР заради, по думите му, „прибързаното” изявление по темата. Според лидера на ГЕРБ това се е случило заради разнопосочната информация, която е излязла в първите часове.

“Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-годишни младежи да го бият – върху това също трябва да разсъждава МВР“, коментира Борисов.

