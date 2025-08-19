57-годишен пироман си призна, че е подпалил остров Лесбос от четири страни.

Той твърди, че е драснал клечката на острова като отмъщение срещу съгражданите си, пише гръцката преса.

Мъжът си признал за четири палежа . Случаят се отнася до пожари, възникнали на 15 август в различни части на острова.

Според информация, сред пожарите, за чието причиняване той е признал, е и този, при който напълно е изгорял камион, натоварен с приблизително 400 бали слама, причинявайки сериозни материални щети и мобилизирайки много противопожарни сили.

Екипът на Дирекцията за предотвратяване на палежи (DAEE), който отишъл в Митилини, е локализирал заподозрения, в сътрудничество с разследващи служители на ELAS.

Пироманът е бил отведен за разпит и след това е признал за действията си.

57-годишният мъж е заявил пред разследващите, че мотивът му за пожарите е отмъщение срещу съгражданите му. Всъщност той признал, че е запалил първите два пожара в отмъщение срещу двамата арендатори на земята, третия, защото се е „ядосал“, а четвъртия, за да разсее разследването.

Случаят е представен на компетентния прокурор, който се очаква да издаде заповед за арест след приключване на показанията на подпалвача.

*Източник: Enikos

