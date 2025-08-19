57-годишен пироман си призна, че е подпалил остров Лесбос от четири страни.

Той твърди, че е драснал клечката на острова като отмъщение срещу съгражданите си, пише гръцката преса.

57χρονος ημεδαπός έχει ομολογήσει την πρόκληση τεσσάρων εμπρησμών στη Δυτική Λέσβο, που σημειώθηκαν στις 15 Αυγούστου 2025 σε διαφορετικά σημεία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε ότι προκάλεσε, περιλαμβάνεται και αυτή που έκαψε ολοσχερώς νταλίκα… pic.twitter.com/lbWBLTbiuv — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) August 19, 2025

Мъжът си признал за четири палежа . Случаят се отнася до пожари, възникнали на 15 август в различни части на острова.

Според информация, сред пожарите, за чието причиняване той е признал, е и този, при който напълно е изгорял камион, натоварен с приблизително 400 бали слама, причинявайки сериозни материални щети и мобилизирайки много противопожарни сили.

Προσαγωγή 55χρονου για τους εμπρησμούς στη Δυτική Λέσβο https://t.co/a1ABmkng4q — ERTNEWS (@ertnewsofficial) August 19, 2025

Екипът на Дирекцията за предотвратяване на палежи (DAEE), който отишъл в Митилини, е локализирал заподозрения, в сътрудничество с разследващи служители на ELAS.

Пироманът е бил отведен за разпит и след това е признал за действията си.

#Λέσβος: 57χρονος ομολόγησε 4 εμπρησμούς στο νησί τον Δεκαπενταύγουστο – Πάσχει από κατάθλιψη λέει ο συνήγορός τουhttps://t.co/jP98IHWPM6 — TA NEA (@ta_nea) August 19, 2025

57-годишният мъж е заявил пред разследващите, че мотивът му за пожарите е отмъщение срещу съгражданите му. Всъщност той признал, че е запалил първите два пожара в отмъщение срещу двамата арендатори на земята, третия, защото се е „ядосал“, а четвъртия, за да разсее разследването.

Μυτιλήνη: 57χρονος ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς-Έκαψε ακόμα και νταλίκα με άχυρα - https://t.co/N0tkGHDpxo pic.twitter.com/6pgl4zZ6Og — libre (@libre_gr) August 19, 2025

Случаят е представен на компетентния прокурор, който се очаква да издаде заповед за арест след приключване на показанията на подпалвача.

*Източник: Enikos