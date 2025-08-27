Н икола Бургазлиев е пушил марихуана от 36 до 48 часа преди да блъсне Христина и малкия Мартин в Слънчев бряг. Това е записано в химико-токсикологичната експертиза, научи „Телеграф“.

Смята се, че 18-годишният младеж е пушил тревата на рожден ден на свой приятел, обясниха от прокуратурата и МВР.

Заради случая, който разтресе цяла България вчера в столицата се събраха на извънредна среща и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов, окръжния обвинител на Бургас Георги Чинев, следовател Мариан Маринов и близки на пострадалите в тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

УЖАСЪТ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ: Джигитът с АТВ-то бил на марихуана!

По данни на „Телеграф“ 5 камери са заснели ужасяващата ситуация и записите от тях са вече в Националната следствена служба.

Уверение

„Целта на срещата беше да уверим близките на пострадалите, че разследването ще бъде всестранно, обективно и пълно. От наша страна бяха дадени гаранции, че ще положим всички усилия, така щото да бъде разкрита обективната истина“, отсече Чинев.

Изказването му идва, след като по нареждане на Сарафов разследването на катастрофата бе поверено на Националната следствена служба. Първоначално местната районна прокуратура го обвини в нанасяне на средни телесни повреди на пострадалите, а районните магистрати в Несебър пуснаха младежа под домашен арест.

КОШМАР: Хамър премаза майки с деца на Слънчака!

Окръжен съд Бургас обаче го върна обратно зад решетките. Междувременно в понеделник късно вечерта вътрешният министър Даниел Митов разпореди на Главна дирекция „Национална полиция“ да извърши повторна проверка на действията на полицейските органи и длъжностни лица, работили по случая с АТВ-то. Първата проверка бе разпоредена от шефа на ОДМВР Бургас. Причината бе фактът, че Бургазлиев е син на униформени от Несебър.

Обвинение

По думите на Чинев експертизата, доказваща наличие на марихуана в тялото на Бургазлиев, е категорична. „Това, разбира се, след преценка на наблюдаващия прокурор ни дава основание да обмислим преквалификацията на деянието като умишлено такова“, каза още обвинителят. По думите на Маринов делото е постъпило в НСлС в понеделник.

СЛЕД КАТО ГО ПОМЕТЕ АТВ: Какво е състоянието на 4-годишния Марти?

„Работено е активно, събрани са видеозаписи от камери от няколко обекта, които дават 360 градуса поглед върху мястото на произшествието. Назначена е видеотехническа експертиза, която ще даде отговор на механизма на удара“, обясни той.

Автотехническата експертиза пък ще даде отговор дали технически причини са довели до инцидента. Назначени са и съдебномедицински експертизи на петимата пометени от АТВ-то. Маринов допълни, че момичето, с което е бил Бургазлиев, е дало сведения. АТВ-то пък ще бъде съхранено в НСлС.

Получил нова работа във фаталния ден

Никола Бургазлиев получил нова работа във фаталния ден на инцидента, обясниха полицаи от Несебър. По думите им това било вид повишение за 18-годишния млад мъж. От комплекса пък обяснили, че фаталното АТВ тежало 300 кг, но било направено техническо ограничение да се движи с максимална скорост от 38 км/ч.

СЛЕД ТЕЖКИЯ ИНЦИДЕНТ КРАЙ МОРЕТО: Националното следствие поема касапницата с АТВ-то в Слънчев бряг

Всички твърдения ще се проверяват от експерти, тъй като е назначена и техническа експертиза на возилото. Причинта е, че защитата на Бургазлиев твърди, че АТВ-то се повредило, затова се стигнало до инцидента.

Екип на Телеграф