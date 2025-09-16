М ладо момиче от Бургас е обявено за национално издирване от МВР. Информацията се разпространява в социалните мрежи, където близки на изчезналата отправят отчаян призив за помощ, писа GlasNews.bg

На публикуваната снимка се вижда младо момиче, а текстът под нея гласи: "Лицето от снимката е обявено за национално издирване от МВР. Ако имате информация за местонахождението ѝ, моля незабавно се свържете с полицията. Това е номерът на майка й – 0877 455 415, или в най-близкото РУ. Моля, споделяйте поста, за да стигне до повече хора.“

Призоваваме всички, които имат каквато и да е информация за момичето, да се свържат незабавно с органите на реда или с посочения телефонен номер. В такива критични моменти всяка следа може да се окаже решаваща.