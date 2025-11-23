"Няма казус Вуцов. Не съм имал проблеми с него и той с мен. Вратите на отбора са отворени за всички. Уважаваме неговото решение. Трябва да играят отбори, които искат да играят и да дават 100% от себе си. Не сме се съмнявали в неговите качества. Приемам го като грешка на младежта. Търсим победа срещу всеки отбор. Искаме да изградим добър гръбнак. Ще търсим резултати в Лигата на нациите", обяви селекционерът Александър Димитров от ефира на БНТ.

"Не знаех мнението на Филип Кръстев, който направи много емоционално изказване. Показа, че милее за българския футбол и съжалява за неговото поколение. Този апел е към футболните академии. Там трябва да бъде насочен фокусът. Резултатът ще дойде, когато подобрим резултатите в школите. Апелирам и за повече българи в българското първенство, без да съм против чужденците. Тази бройка дава своя резултат. Това нещо трябва да се доразвие", категоричен бе той.

"Чувстваме се по-добре след победата над Грузия. По-уверени сме и по-спокойни. Победата материализира нашите усилия. Имахме нужда от такава победа. Тежеше ни факта, че този отбор нямаше победа цяла година. Тя дойде срещу труден съперник, какъвто е отборът на Грузия", каза още Димитров.