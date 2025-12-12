З авършилият на 17-о място във Втора футболна лига Беласица (Петрич) се подсили с четирима футболисти днес. Това са Петър Караангелов, Антон Карачанаков, Димитър Илиев и Кристиян Вълков.

Караангелов е полузащитник, роден в Петрич на 28 декември 2001 година и възпитаник на школата в града, преди да продължи в Ботев (Пловдив) и Лудогорец II, където натрупа опит във Втора лига. Той идва от състава на Етър (Велико Търново), където игра за последно.

Антон Карачанаков е добре познато име, роден на 17 януари 1992 година в Ново Делчево, той израства в школата на Пирин (Благоевград) и има богат опит в родния елит с отбори като ЦСКА, Славия, Берое и други. През годините е играл и в чужбина, включително в Русия и Гърция. От него се очаква да внесе опит и класа в редиците на тима.

Димитър Илиев е роден на 22 юни 1999 година, играе на позицията бек, като е преминал през Локомотив (Горна Оряховица), Литекс и Лудогорец, преди да играе за Етър.

Кристиян Вълков е централен защитник, роден на 16 март 2004 година в Монтана, като е преминал през отборите на Монтана, Бдин Видин, Ловеч и Етър. Вълков е работил е три от отборите с Живко Желев, така че той е добре познато име за старши треньора на комитите.

Очакват се още трима нови попълнения да подсилят отбора. Те трябва да са на позициите вратар, защитник и нападател. С това ще се укрепят различните линии на терена и ще се вдигне конкурентоспособността на Беласица през следващия сезон. След изиграването на 17 мача Беласица има 11 точки и изостава на 6 от първия в спасителната зона Марек.

През миналата седмица „комитите“ от Петрич се разделиха с петима играчи и обявиха датата за началото на подготовката, както и зимните си контроли.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX