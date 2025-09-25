С портният директор на ЦСКА - Бойко Величков, представи новия старши треньор на "червените" Христо Янев.

„Приветствам с добре дошъл Христо! Знаем в каква ситуация поема отбора. Изборът му е изключително позитивен и обнадеждаващ. Спрели сме се поради много причини, ясни са на всички. Кръвно свързан е с историята и успехите на клуба ни, знае как се печелят трофеи и като футболист, и като треньор с отбора", каза спортният директор на ЦСКА Бойко Величков.

„Не ежедневно, а ежеминутно сме заедно от неговото идване. Аз съм човекът, който стои зад гърба му. Аз решавам за нещата, които той иска ежедневно. Всички хора, които работят, имаме една цел – да постигаме заедно и в добър колектив нещата, които предстоят“, заяви Величков.

„Ясно е за всички, че Христо е естествен избор. Най-малкото като кандидатура. Ясно е, че е била обсъждана такава кандидатура и преди този момент. Спрямо моментната ситуация, а и не само е отличен избор. Най-нормалното е, когато има проблеми като резултати, клубът да си прави сметката как е най-добре да продължи напред. Предишният старши треньор имаше пълна подкрепа в тази връзка", добави директорът на ЦСКА.

„Не само Дан Петреску, много имена бяха спрягани. Естествено, че клубът не иска да излиза с такава информация. Това са конфиденциални разговори“, категоричен бе Величков.

„Относно позицията на Душан Керкез. Имали сме много разговори по процесите на изчистване. Търсехме обяснение защо не се случва това. Знам позицията на Керкез на фона на оплакванията и на база някои процеси, случили се в подготовката и т.н. От гледна точка на Душан, той знаеше много добре в каква ситуация се намираме. Имаше моменти, в които това затруднява работата му. Ако ги ползваме само за извинение, не е окей. Христо ще започне с лошото наследство, което му оставяме като резултати, игра и психологическо състояние. Но ми се иска да започне с идеята какво ще се случва оттук нататък“, добави той.

"Душан е имал разговори с ръководството. Имал е пиртеснения, негови, ръководството се е опитало да реши тези проблеми. Само че в клуба са стартирали много процеси на база допуснати стари грешки. Дори на база това, че всяко избързване е грешно. Самият Душан е бил наясно с всички процеси, които стартират. И не само – други спортно-технически процеси надолу по веригата също. Неведнъж съм си говорил с него, че ситуацията е такава, каквато е. Той има своите причини, категорично, но от друга страна точковият актив и класирането не отговарят на това, с което разполагаме. Този процес има две гледни точки – едната на Душан, която я разбирам“, каза още той.

„Христо Янев вече има пълната подкрепа. От една страна като доверие. Клубът стои зад него, разбира ситуацията, в която е поставен. Спортно-технически има моята подкрепа, дискутираме това, което виждаме. Оттам нататък всеки в клуба е настроен по същия начин. Това го изисква професионализмът. Поставяме основите на истински професионализъм. Христо има подкрепа в пълни аспекти“, завърши Величков.