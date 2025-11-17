П ортугалецът Пауло Кардосо изненадващо се е появил в София, срещайки се с представители на ЦСКА. Припомняме, че той е бивш шеф на ДЮШ на "червените" от времето, когато Гриша Ганчев беше собственик на клуба, пише "Блиц". В момента ЦСКА няма постоянен директор на същата позиция, която временно се заема от Петър Занев.

"Кардосо е в София. Най-вероятно, за да поеме отново школата на ЦСКА. Днес ще има среща и с шефовете на клуба", поясниха източници.

Португалецът е известен като един от откривателите на Кристиано Роналдо в школата на Спортинг Лисабон.